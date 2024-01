Online “Amore splatter”, il primo album di Ëgo

Il poliedrico artista della scena emo-punk Ëgo pubblica su tutte le piattaforme digitali e in formato fisico il suo nuovo album dal sound variegato

ËGO pubblica, su tutte le piattaforme digitali “AMORE SPLATTER”, il suo nuovo album, disponibile anche in formato fisico, pubblicato e distribuito da Orangle Records.

Il poliedrico artista presenta il suo nuovo progetto composto da 10 tracce, un concept album che esplora la natura delle relazioni umane ed in cui ËGO mette a nudo i suoi pensieri e racconta la sua visione della realtà. Caratterizzato da un sound variegato e coerente con l’ampio e solido background dell’artista, questa release evidenzia l’attitudine diretta e al contempo profonda del brillante artista genovese, attualmente di base a Milano.

“AMORE SPLATTER” apre un portale che trasporta l’ascoltatore all’interno dell’universo artistico e personale di ËGO, all’interno del quale, si susseguono episodi che uniscono la cifra stilistica diretta e senza filtri dell’artista con gli aspetti più riflessivi e cupi della sua personalità. Ogni traccia, come fosse un tassello di un mosaico più ampio, fornisce nuovi elementi per lasciarsi ispirare dal suo originale approccio e dalla complessità del suo pensiero.

Le produzioni del progetto sono state interamente affidate a Sbale, mentre per gli strumenti a presa diretta sono stati coinvolti dei musicisti, tra cui lo stesso ËGO che ha registrato buona parte delle chitarre presenti nell’album. Dal punk, al rap, passando per le influenze emo e pop, le curatissime sonorità del progetto sono il perfetto paesaggio sonoro per ogni traccia di questo coinvolgente progetto che esalta la rara versatilità dell’artista.

“AMORE SPLATTER” contiene, inoltre, i featuring con: Jerry Sampi, Jack Out e Amsi, rispettivamente nelle tracce “Non Esci Mai”, “Dolls Kill” e “Non Ti Accorgi Di Me”. Tutti i brani dell’album verranno proposti in versione live in occasione del mini-tour dell’artista che partirà da gennaio 2024 e che lo vedrà calcare i palchi delle principali città italiane, in previsione date su: Genova, Milano, Roma e Torino.

Infine, insieme all’uscita in digitale, è prevista una tiratura di copie fisiche, pubblicate ed edite da Orangle Records, oltre a vari gadget e prodotti di merchandising dedicati al progetto.

In conclusione, l’attesissima uscita in digitale ed in formato fisico di “AMORE SPLATTER” è solo l’inizio di una serie di sorprese e di imperdibili occasioni, per tutti gli estimatori dell’artista e per tutti gli appassionati del genere, di essere coinvolti ed entrare a contatto con ËGO e con il suo esaltante progetto artistico.