Chiara Ferragni torna sui social dopo due settimane di silenzio

Chiara Ferragni riappare sui social dopo un’assenza di due settimane seguita alla multa da un milione di euro per il caso Pandoro: “Grazie a chi mi ha confortato”

Dopo quindici giorni di assenza, Chiara Ferragni è tornata a pubblicare storie su Instagram. L’imprenditrice digitale era sparita dopo il post di scuse seguito alla cospicua multa dell’Antitrust comminatale per il caso del Pandoro venduto apparentemente per beneficenza. Era il 18 dicembre e Ferragni appariva dimessa, quasi in lacrime. Oggi appare ben pettinata e truccata, pronta a rassicurare i fan sulla sua buona salute emotiva.

Ferragni si affida a un box domande rivolto ai suoi follower (29,5 milioni): “Come state?”, chiede, e subito dopo pubblica il suo ringraziamento alle persone che le sono “state vicine e hanno avuto una buona parola per confortarmi“. “Grazie a chi c’è, a chi ascolta, a chi non vuole affossare ma aiutare”, scrive ancora Ferragni, che poi aggiunge: “Nella vita c’è sempre tempo per confrontarsi, riflettere e ripartire”.

IL CASO PANDORO

È il Natale del 2022. I supermercati italiani sono invasi dai Pandoro Balocco griffati Ferragni. La loro vendita è accompagnata dal messaggio: ‘Chiara Ferragni e Balocco insieme per l’ospedale Regina Margherita di Torino‘, il quale, secondo l’Antitrust, è menzognero. Balocco aveva disposto già una somma in cifra fissa di 50mila euro nel maggio 2022 a favore dell’Ospedale del tutto indipendentemente dall’andamento delle vendite del pandoro. I consumatori, sostiene l’Autorità, sono stati quindi fuorviati sia dai comunicati stampa di presentazioni dell’iniziativa, sia dai cartigli apposti al pandoro griffato, sia dagli stessi canali social di Chiara Ferragni, in cui si lasciava intendere che comprando il ‘Pandoro Pink Christmas’ si poteva contribuire alla donazione.

