Le nuove referenze spingono la crescita di Select Legumi

Le nuove referenze spingono la crescita di Select: nuova linfa grazie ai legumi decorticati e ai mix di legumi e cereali

Select, specialista nella selezione e confezionamento di legumi e cereali con oltre 60 anni di esperienza, consolida la sua crescita, raggiungendo risultati significativi in termini di volume e valore. L’ascesa dell’azienda è legata, in particolare, all’aumento della distribuzione e del numero di nuove referenze, tra cui i Decorticati della linea Selezioni dall’Italia, che registrano un ottimo trend, insieme ai mix di legumi e cereali (4,3%). Complessivamente, Select registra un incremento del 5,1% in termini di volume e del 9,6% in valore, attestando una performance positiva rispetto al mercato.

Gli ottimi risultati delle nuove proposte confermano l’interesse del mercato e la capacità di Select di anticipare e soddisfare le esigenze dei consumatori. I legumi decorticati, in particolare quelli della linea Decorticati “Selezioni dall’Italia”, sono indicati per la loro maggiore digeribilità e tempi di cottura più rapidi. Questi prodotti sono adatti a chi ha problemi di digestione o disturbi gastro-intestinali, ma anche per le diete di anziani e come prima fonte di proteine vegetali per i bambini durante la fase di svezzamento. La linea comprende sette varietà di legumi e cereali secchi decorticati, provenienti da una filiera 100% italiana, coltivati nelle zone più adatte e con il clima appropriato.

In linea con le tendenze che prediligono diete “plant based”, a base di alimenti sani, bilanciati e ricchi di nutrienti essenziali, nasce la nuova linea “Benessere”, quattro mix composti da riso, legumi e cereali, ognuno con un beneficio funzionale specifico. Ricette gustose e nutrizionalmente bilanciate, selezionate con cura e ricche di principi attivi utili al benessere. La linea è stata sviluppata in collaborazione con gli esperti di Fondazione Umberto Veronesi.

Il sud Italia rappresenta l’area in cui il brand Select è maggiormente distribuito, detenendo una quota del 39%, con una punta al 51%, in Campania. Nei primi nove mesi del 2023, le performance migliori riguardano le lenticchie e i piselli, che registrano crescite sia in volume che in valore. Nel mercato dei legumi lessati, i ceci crescono del 6,4%, insieme alle lenticchie (2,7%). Select continua a consolidare la sua posizione di leader nel settore, concentrandosi sull’innovazione e sulla diversificazione della gamma di prodotti, mantenendo standard qualitativi elevati. L’azienda affronta con fiducia le sfide di un mercato in continua evoluzione, guardando al futuro con determinazione.