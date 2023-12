New Year’s Show Superenalotto 29 dicembre 2023: i 300 codici vincenti

I 300 codici vincenti dell’iniziativa speciale New Year’s Show Superenalotto del 29 dicembre 2023 con 300 premi da 10mila euro

Sono stati estratti i 300 codici vincenti della nuova iniziativa New Year’s Show Superenalotto di venerdì 29 dicembre 2023 che mette in palio 300 premi da 10mila euro.

Con le 3 estrazioni straordinarie previste il 28, 29 e 30 dicembre, infatti, ci sono in palio 300 PREMI GARANTITI per ogni concorso da 10.000€.

NEW YEAR’S SHOW è l’iniziativa speciale di SuperEnalotto SuperStar che mette in palio 900 PREMI GARANTITI da 10.000€ nell’arco di 3 estrazioni straordinarie:

concorso n.180 di giovedì 28 dicembre

concorso n.181 di venerdì 29 dicembre

concorso n.182 di sabato 30 dicembre

NEW YEAR’S SHOW SUPERENALOTTO: I 300 CODICI VINCENTI

N.B: Il codice vincente è quello compreso tra parentesi

0029B 181063 (0029BBB5003F-4)

0038A 1810201 (0038A9B500C9-4)

0038A 181023 (0038ACB50017-2)

0069A 1810154 (0069ABB5009A-2)

0130A 18109 (0130A7B50009-1)

0140B 181035 (0140B7B50023-1)

0165B 181029 (0165B7B5001D-2)

0191A 1810152 (0191A8B50098-2)

0192A 181063 (0192A3B5003F-2)

0197A 1810105 (0197A4B50069-2)

0213A 1810171 (0213A3B500AB-4)

0220B 181085 (0220B4B50055-2)

0242A 181028 (0242A7B5001C-1)

0248A 181032 (0248A3B50020-2)

0249A 181026 (0249A8B5001A-1)

0254A 1810180 (0254A7B500B4-4)

0299A 181043 (0299A4B5002B-1)

0339A 181019 (0339ACB50013-4)

0352A 18107 (0352ABB50007-5)

0367A 181096 (0367ABB50060-16)

0375A 181011 (0375A5B5000B-1)

0409A 181079 (0409A9B5004F-1)

0505A 181017 (0505A2B50011-5)

0546C 181037 (0546CBB50025-2)

0548C 181041 (0548C7B50029-14)

0550A 18103 (0550ADB50003-2)

0578A 181044 (0578A3B5002C-2)

0600B 181033 (0600B8B50021-1)

0604B 181018 (0604B8B50012-2)

0612B 181021 (0612B7B50015-24)

0623C 181056 (0623CCB50038-3)

0639B 181017 (0639B1B50011-2)

0640A 181013 (0640A3B5000D-5)

0692A 181022 (0692A6B50016-1)

0733A 1810158 (0733A3B5009E-2)

0733B 181013 (0733BBB5000D-16)

0775A 1810104 (0775A7B50068-29)

0775B 181084 (0775BDB50054-2)

0798A 181056 (0798A7B50038-278)

0906B 1810140 (0906B6B5008C-1)

0977A 181049 (0977A3B50031-1)

0982A 181067 (0982ACB50043-2)

0991A 181014 (0991A4B5000E-34)

1026A 181058 (1026ABB5003A-1)

1064B 1810367 (1064BAB5016F-1)

1081A 181063 (1081A3B5003F-2)

1084A 181094 (1084A3B5005E-3)

1116A 181016 (1116A8B50010-2)

1121A 1810222 (1121AEB500DE-2)

1131A 181014 (1131A3B5000E-2)

1131A 181095 (1131A9B5005F-5)

1133A 181017 (1133ACB50011-1)

1163A 181035 (1163A3B50023-5)

1196A 181023 (1196A8B50017-1)

1207A 181037 (1207A9B50025-6)

1241B 1810201 (1241B5B500C9-2)

1278A 181066 (1278AEB50042-1)

1331A 181035 (1331A9B50023-3)

1335B 181046 (1335B5B5002E-40)

1346B 1810132 (1346B1B50084-2)

1367B 181011 (1367B7B5000B-1)

1411A 181049 (1411A3B50031-2)

1433A 181029 (1433A9B5001D-29)

1440B 181094 (1440B9B5005E-2)

1460D 181031 (1460D5B5001F-1)

1463A 181042 (1463A2B5002A-2)

1515A 181067 (1515AAB50043-2)

1577A 181042 (1577A6B5002A-4)

1629C 1810273 (1629C3B50111-2)

1721A 181015 (1721A8B5000F-2)

1728A 181022 (1728A9B50016-1)

1731A 181075 (1731A6B5004B-1)

1731A 181029 (1731A8B5001D-3)

1757B 181076 (1757B6B5004C-72)

1759A 1810102 (1759A9B50066-2)

1901A 181035 (1901A7B50023-6)

1973A 1810109 (1973AEB5006D-1)

2005A 181045 (2005A7B5002D-2)

2105A 181035 (2105A4B50023-1)

2138A 181025 (2138A2B50019-2)

2139A 181061 (2139AAB5003D-1)

2181A 181050 (2181ADB50032-1)

2205A 1810124 (2205ACB5007C-2)

2257B 1810129 (2257B3B50081-2)

2257B 181025 (2257B9B50019-15)

2269A 181081 (2269A3B50051-1)

2307B 18105 (2307B4B50005-1)

2328A 181057 (2328A7B50039-1)

2411A 181090 (2411A9B5005A-1)

2440B 181047 (2440B6B5002F-1)

2441A 181048 (2441A6B50030-2)

2461A 1810123 (2461A4B5007B-2)

2490A 1810165 (2490A8B500A5-2)

2507B 181049 (2507B7B50031-2)

2508A 181014 (2508A3B5000E-2)

2552A 181016 (2552A7B50010-1)

2599B 181032 (2599B2B50020-2)

2712A 181072 (2712A3B50048-2)

2732A 181012 (2732A2B5000C-5)

2755A 181013 (2755A8B5000D-1)

2770A 181099 (2770AAB50063-1)

2776A 181012 (2776A7B5000C-1)

2784A 181028 (2784A8B5001C-1)

2784A 181099 (2784A8B50063-1)

2841A 1810103 (2841A5B50067-1)

2891B 18102 (2891B3B50002-2)

2958A 181046 (2958A7B5002E-2)

2979A 181012 (2979A4B5000C-2)

3014A 181016 (3014A4B50010-1)

3039A 181031 (3039AEB5001F-1)

3215A 181055 (3215ACB50037-2)

3257D 181072 (3257DAB50048-3)

3259A 181011 (3259A7B5000B-1)

3279A 1810139 (3279A9B5008B-117)

3306A 18105 (3306A6B50005-1)

3342A 1810129 (3342ABB50081-1)

3377A 181065 (3377A4B50041-1)

3654A 181015 (3654A2B5000F-2)

3721A 18109 (3721A1B50009-2)

3772C 181097 (3772C9B50061-5)

3924A 181024 (3924AEB50018-3)

3951A 181028 (3951A2B5001C-2)

3988A 18104 (3988A4B50004-2)

4018A 181075 (4018A4B5004B-1)

4018A 1810234 (4018A6B500EA-1)

4042C 181021 (4042C9B50015-1)

4068A 181022 (4068A9B50016-2)

4110A 1810128 (4110A3B50080-3)

4132B 181052 (4132BCB50034-1)

4146B 1810107 (4146B3B5006B-5)

4147A 181016 (4147A2B50010-6)

4151B 1810109 (4151B7B5006D-1)

4223A 18106 (4223A2B50006-1)

4259A 181066 (4259A9B50042-3)

4263A 181059 (4263A2B5003B-1)

4267A 181012 (4267A4B5000C-3)

4281B 1810193 (4281BCB500C1-2)

4330D 181047 (4330D5B5002F-1)

4415A 181034 (4415A9B50022-1)

4520A 18108 (4520A9B50008-1)

4554A 181030 (4554A3B5001E-2)

4581B 181042 (4581B2B5002A-2)

4612A 181028 (4612ACB5001C-2)

4741A 181026 (4741AEB5001A-1)

4827A 181036 (4827A7B50024-2)

5005B 1810101 (5005BEB50065-1)

5044A 1810323 (5044A3B50143-1)

5102A 1810108 (5102AEB5006C-1)

5119A 181049 (5119AAB50031-17)

5141B 1810116 (5141B3B50074-4)

5157A 181040 (5157ACB50028-1)

5185A 181085 (5185A6B50055-2)

5411A 1810125 (5411ACB5007D-1)

5435B 181090 (5435B4B5005A-1)

5521A 181052 (5521A4B50034-4)

5522A 181035 (5522A4B50023-1)

5586A 181031 (5586A8B5001F-10)

5605A 181027 (5605ABB5001B-1)

5616A 181095 (5616A3B5005F-1)

5676A 181076 (5676ADB5004C-1)

5795A 181088 (5795ACB50058-2)

5990A 181056 (5990ADB50038-1)

6015A 181021 (6015AEB50015-28)

6019A 181016 (6019A5B50010-4)

6050D 181026 (6050DAB5001A-1)

6062A 18103 (6062A5B50003-1)

6118A 181020 (6118A6B50014-1)

6133A 181022 (6133A5B50016-2)

6134A 181068 (6134A5B50044-2)

6325B 181026 (6325B4B5001A-1)

6413B 181028 (6413BEB5001C-2)

6441A 181054 (6441A1B50036-2)

6443B 18104 (6443BCB50004-1)

6472A 181014 (6472A5B5000E-2)

6496A 181022 (6496A5B50016-2)

6531A 18106 (6531A7B50006-1)

6537A 181014 (6537A7B5000E-2)

6596A 181023 (6596A1B50017-2)

6627A 1810139 (6627ACB5008B-1)

6678A 1810106 (6678A5B5006A-2)

6798A 1810118 (6798AAB50076-1)

6807A 181045 (6807A5B5002D-1)

6818A 181051 (6818ABB50033-1)

6863B 1810175 (6863B3B500AF-1)

6941A 181039 (6941A3B50027-1)

6971A 181010 (6971A5B5000A-2)

6977A 181028 (6977A6B5001C-1)

7023A 181065 (7023A8B50041-2)

7034A 181059 (7034A5B5003B-1)

7076A 181047 (7076AAB5002F-1)

7101B 181093 (7101BAB5005D-5)

7140A 181021 (7140A8B50015-1)

7206B 181036 (7206B3B50024-3)

7459B 1810112 (7459B8B50070-1)

7488A 181013 (7488A3B5000D-2)

7527A 181043 (7527ADB5002B-2)

7880A 181060 (7880ADB5003C-2)

7968A 181017 (7968ABB50011-2)

8015B 181098 (8015BCB50062-15)

8100A 181045 (8100A3B5002D-1)

8202A 181039 (8202A5B50027-4)

8220A 181013 (8220A1B5000D-9)

8302A 1810382 (8302A3B5017E-2)

8359B 181017 (8359B3B50011-1)

8387A 181012 (8387ACB5000C-1)

8469A 181029 (8469A7B5001D-3)

8469A 181050 (8469A7B50032-3)

8477A 18104 (8477AEB50004-2)

8483A 18107 (8483A1B50007-2)

8489A 1810138 (8489A7B5008A-2)

8506A 1810176 (8506A7B500B0-1)

8506B 181015 (8506BBB5000F-1)

8526A 181064 (8526A7B50040-2)

8554B 181036 (8554BBB50024-1)

8644B 181052 (8644BDB50034-1)

8650A 181069 (8650ACB50045-1)

8683B 1810100 (8683B4B50064-1)

8722A 181050 (8722A6B50032-1)

8818A 181034 (8818ABB50022-1)

8818A 181046 (8818ABB5002E-1)

8867A 18102 (8867A3B50002-1)

8887A 181025 (8887A6B50019-1)

8920C 1810124 (8920C5B5007C-1)

8996A 181044 (8996ADB5002C-5)

9000S 1810127 (9000S1B5007F-6)

9003K 1810760 (9003K1B502F8-38)

9003S 1810459 (9003S1B501CB-5)

9003S 1810584 (9003S1B50248-2)

9003U 1810835 (9003U1B50343-1)

9003V 1810326 (9003V1B50146-1)

9005D 1810589 (9005D1B5024D-1)

9005E 18102131 (9005E1B50853-2)

9005K 1810680 (9005K1B502A8-1)

9005M 1810466 (9005M1B501D2-1)

9005M 18102843 (9005M1B50B1B-1)

9005P 1810866 (9005P1B50362-1)

9005P 18105191 (9005P1B51447-1)

9005S 18104354 (9005S1B51102-1)

9005T 18101312 (9005T1B50520-1)

9005V 18105316 (9005V1B514C4-1)

9005W 18103630 (9005W1B50E2E-1)

9005Y 18104125 (9005Y1B5101D-1)

9005Y 18104308 (9005Y1B510D4-6)

9008A 18103 (9008A3B50003-1)

9027A 18106 (9027A3B50006-7)

9090E 181040 (9090E3B50028-56)

9090E 181055 (9090E3B50037-41)

9090E 1810458 (9090E3B501CA-72)

9090F 181025 (9090F3B50019-62)

9090F 181088 (9090F3B50058-80)

9090F 1810358 (9090F3B50166-2076)

9090F 1810386 (9090F3B50182-10717)

9090F 1810386 (9090F3B50182-1447)

9090F 1810386 (9090F3B50182-9882)

9090F 1810477 (9090F3B501DD-5)

9090F 1810481 (9090F3B501E1-408)

9090F 1810540 (9090F3B5021C-62)

9090F 1810562 (9090F3B50232-52)

9090F 1810636 (9090F3B5027C-60)

9090F 1810814 (9090F3B5032E-95)

9090F 1810854 (9090F3B50356-34)

9090F 18101076 (9090F3B50434-46)

9090F 18101123 (9090F3B50463-35)

9090F 18101235 (9090F3B504D3-76)

9090F 18101235 (9090F3B504D3-87)

9090F 18101236 (9090F3B504D4-408)

9090F 18101242 (9090F3B504DA-309)

9090F 18101244 (9090F3B504DC-1527)

9090F 18101248 (9090F3B504E0-18)

9090F 18101248 (9090F3B504E0-47)

9090F 18101726 (9090F3B506BE-217)

9090F 18101861 (9090F3B50745-62)

9090F 18102177 (9090F3B50881-48)

9090F 18102276 (9090F3B508E4-46)

9090F 18102333 (9090F3B5091D-125)

9090F 18102395 (9090F3B5095B-104)

9090F 18102410 (9090F3B5096A-242)

9090F 18102498 (9090F3B509C2-28)

9090F 18102624 (9090F3B50A40-108)

9090F 18102646 (9090F3B50A56-52)

9090F 18102689 (9090F3B50A81-6)

9090F 18102727 (9090F3B50AA7-28)

9090F 18102751 (9090F3B50ABF-58)

9090F 18102836 (9090F3B50B14-107)

9097C 181095 (9097C1B5005F-177)

9097F 181020 (9097F1B50014-3)

9245A 181010 (9245ABB5000A-2)

9328B 181050 (9328B3B50032-1)

9364A 181017 (9364AEB50011-1)

9383A 181067 (9383A7B50043-4)

9408A 181073 (9408A6B50049-1)

9494A 18109 (9494A4B50009-1)

9518A 1810155 (9518ADB5009B-1)

9520A 181019 (9520A8B50013-2)

9521A 18108 (9521A7B50008-1)

9605A 181034 (9605A7B50022-2)

9605B 181046 (9605BCB5002E-5)

9685A 181020 (9685A3B50014-2)

9794A 181025 (9794A4B50019-222)

9877A 181022 (9877A6B50016-1)

COME SI GIOCA

Per partecipare alla nuova iniziativa NEW YEAR’S SHOW basta convalidare una giocata SuperEnalotto con SuperStar, valida per almeno uno dei tre concorsi speciali, con le diverse modalità di gioco previste.

Per ogni combinazione giocata con SuperStar, riceverai un codice univoco per partecipare all’estrazione dei premi garantiti, dal valore di 10.0000€, messi in palio nel concorso speciale per cui stai effettuando la giocata.

Non c’è alcun costo aggiuntivo, è tutto incluso nel costo della giocata di SuperEnalotto con SuperStar.

Hai a disposizione diversi modi per partecipare:

Schedine Precompilate da 1,50€ per ogni concorso convalidato;

Quick Pick dedicati all’iniziativa di diversi tagli gioco, tutti con SuperStar;

Giocata da Esposizione da 3€ e da 4,50€;

Giocata da Tastiera, per scegliere i tuoi numeri fortunati;

Sistemi della Bacheca, con tante tipologie dedicate all’iniziativa;

Una qualsiasi giocata SuperEnalotto con SuperStar valida per almeno uno dei concorsi speciali;

Le schedine online: scopri come giocare online qui e partecipare alle estrazioni speciali;

Le giocate da App.

COME SI VINCE

I 900 premi garantiti da 10.000€ sono assegnati estraendo 300 codici, durante ognuna delle 3 estrazioni speciali, tra tutti i codici univoci associati alle combinazioni di SuperEnalotto SuperStar giocate per ogni concorso.

I codici vincenti relativi al concorso n°180 verranno comunicati successivamente alla pubblicazione del Bollettino Ufficiale del 28 dicembre 2023 insieme ai risultati dell’estrazione del concorso del 28 dicembre di SuperEnalotto SuperStar. A seguire sarà possibile consultare i codici vincenti dei successivi concorsi speciali una volta disponibile il Bollettino Ufficiale delle estrazioni corrispondenti, rispettivamente del 29 e 30 dicembre 2023.

COME VERIFICARE LA VINCITA

Potrai verificare i codici vincenti dell’iniziativa speciale:

nella sezione Verifica Vincite del sito SuperEnalotto.it e giochinumerici.info

con la App Ufficiale del SuperEnalotto

del nei Punti di Vendita Sisal

Puoi controllare i codici nella pagina di dettaglio dell’estrazione che verrà pubblicata al termine del concorso. I risultati saranno disponibili sul sito entro le ore 24:00.

Puoi scegliere di verificare i codici uno alla volta oppure di verificarli tutti insieme inserendo nel campo dedicato il codice da 25 cifre presente sulla ricevuta di gioco.