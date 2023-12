New Year’s Show Superenalotto: i 300 codici vincenti del 28 dicembre 2023

I 300 codici vincenti dell’iniziativa speciale New Year’s Show Superenalotto del 28 dicembre 2023 con 300 premi da 10mila euro

Estratti i 300 codici vincenti della nuova iniziativa New Year’s Show Superenalotto di giovedì 28 dicembre 2023 che mette in palio 300 premi da 10mila euro.

Con le 3 estrazioni straordinarie previste il 28, 29 e 30 dicembre, infatti, ci sono in palio 300 PREMI GARANTITI per ogni concorso da 10.000€.

NEW YEAR’S SHOW è l’iniziativa speciale di SuperEnalotto SuperStar che mette in palio 900 PREMI GARANTITI da 10.000€ nell’arco di 3 estrazioni straordinarie:

concorso n.180 di giovedì 28 dicembre

concorso n.181 di venerdì 29 dicembre

concorso n.182 di sabato 30 dicembre

NEW YEAR’S SHOW SUPERENALOTTO: I 300 CODICI VINCENTI

COME SI GIOCA

Per partecipare alla nuova iniziativa NEW YEAR’S SHOW basta convalidare una giocata SuperEnalotto con SuperStar, valida per almeno uno dei tre concorsi speciali, con le diverse modalità di gioco previste.

Per ogni combinazione giocata con SuperStar, riceverai un codice univoco per partecipare all’estrazione dei premi garantiti, dal valore di 10.0000€, messi in palio nel concorso speciale per cui stai effettuando la giocata.

Non c’è alcun costo aggiuntivo, è tutto incluso nel costo della giocata di SuperEnalotto con SuperStar.

Hai a disposizione diversi modi per partecipare:

Schedine Precompilate da 1,50€ per ogni concorso convalidato;

Quick Pick dedicati all’iniziativa di diversi tagli gioco, tutti con SuperStar;

Giocata da Esposizione da 3€ e da 4,50€;

Giocata da Tastiera, per scegliere i tuoi numeri fortunati;

Sistemi della Bacheca, con tante tipologie dedicate all’iniziativa;

Una qualsiasi giocata SuperEnalotto con SuperStar valida per almeno uno dei concorsi speciali;

Le schedine online: scopri come giocare online qui e partecipare alle estrazioni speciali;

Le giocate da App.

COME SI VINCE

I 900 premi garantiti da 10.000€ sono assegnati estraendo 300 codici, durante ognuna delle 3 estrazioni speciali, tra tutti i codici univoci associati alle combinazioni di SuperEnalotto SuperStar giocate per ogni concorso.

I codici vincenti relativi al concorso n°180 verranno comunicati successivamente alla pubblicazione del Bollettino Ufficiale del 28 dicembre 2023 insieme ai risultati dell’estrazione del concorso del 28 dicembre di SuperEnalotto SuperStar. A seguire sarà possibile consultare i codici vincenti dei successivi concorsi speciali una volta disponibile il Bollettino Ufficiale delle estrazioni corrispondenti, rispettivamente del 29 e 30 dicembre 2023.

COME VERIFICARE LA VINCITA

Potrai verificare i codici vincenti dell’iniziativa speciale:

nella sezione Verifica Vincite del sito SuperEnalotto.it e giochinumerici.info

con la App Ufficiale del SuperEnalotto

del nei Punti di Vendita Sisal

Puoi controllare i codici nella pagina di dettaglio dell’estrazione che verrà pubblicata al termine del concorso. I risultati saranno disponibili sul sito entro le ore 24:00.

Puoi scegliere di verificare i codici uno alla volta oppure di verificarli tutti insieme inserendo nel campo dedicato il codice da 25 cifre presente sulla ricevuta di gioco.