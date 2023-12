Come allenarsi in gravidanza? Lo spiegano Chiara Fazzini e Martina Bindi

La personal trainer Chiara Fazzini e l’esperta beauty Martina Bindi spiegano come allenarsi in gravidanza e aver cura del proprio corpo, tutelando mamma e nascituro

La gravidanza è un momento molto particolare nella vita della donna e ognuna lo affronta in modo diverso. Una cosa accomuna però tutte le future mamme: un aumento di sensibilità e attenzione verso il proprio corpo che racchiude in sé una nuova vita.

Durante la gestazione la donna è soggetta a una continua trasformazione sia fisica che ormonale. Dubbi e preoccupazioni sono all’ordine del giorno. Molte donne ad esempio si chiedono se continuare l’attività sportiva e se allenarsi in gravidanza possa comportare dei rischi o meno per il nascituro.

Secondo il rapporto ISTAT BES il 38,8% della popolazione femminile conduce una vita sedentaria e non pratica nessuna attività sportiva, “percentuale questa che tende a salire se parliamo di donne in attesa” sostiene la Personal Trainer, esperta in chinesiologia e creatrice del metodo CFTRAININGS, Chiara Fazzini che prosegue: “molte future mamme considerano lo sport pericoloso per sé stesse e per la salute del loro bambino. In realtà è vero il contrario. La pratica dell’attività fisica durante la gestazione è un elemento cruciale per la salute della madre e del feto. Numerosi studi hanno dimostrato i molteplici benefici di un regime di esercizio adeguato, in grado di ridurre il rischio di complicazioni come ad esempio il diabete gestazionale e la preeclampsia, oltre che a permettere un controllo del peso, evitando eccessivi aumenti che comportano danni estetici e cutanei come vene varicose, smagliature e infiammazioni degli adipociti che causano un incremento di cellulite”.

L’attività fisica favorisce inoltre una migliore circolazione sanguigna indispensabile per facilitare gestazione e parto.

Per Chiara Fazzini è fondamentale personalizzare il programma di allenamento in base alle fasi della gravidanza. “Nel primo trimestre, la fase più delicata, è meglio prediligere attività doclci come il nuoto, lo yoga, la camminata leggera ed esercizi di mobilità che permettono di prevenire alterazioni posturali (la classica iperlordosi dovuta al pancione) e rinforzare il pavimento pelvico. Inoltre, tali esercizi possono essere un valido aiuto per gestire i sintomi precoci come la nausea e l’affaticamento. Nel secondo trimestre, si possono introdurre attività di pilates o fitness a basso impatto ed intensità adattati per sostenere il peso crescente del corpo. Il terzo trimestre richiede una maggiore attenzione alla sicurezza e al comfort della futura mamma, quindi via libera a esercizi soft come lo stretching, il rilassamento e il pilates. In questa ultima fase consiglio di evitare esercizi che comportano posizioni supine in modo da non ostacolare il flusso sanguigno nell’utero. Anche nella fase-post partum dobbiamo prendere alcune accortezze. Ottimi gli esercizi di Kegel per rafforzare i muscoli pelvici, mentre il pilates e lo yoga possono essere opzioni ideali per un recupero iniziale. Infine, prima di riprendere attività sportive più impegnative, è importante dedicarsi a esercizi cardio leggeri come la camminata”.

L’ideale è affrontare un percorso fitness con il supporto di diversi esperti, a maggior ragione in un periodo delicato come quello della gravidanza. È necessario in primo luogo consultare sempre un professionista sanitaro per poi poter sviluppare un programma personalizzato che tenga conto delle condizioni specifiche di ogni donna.

Proprio per l’importanza che l’allenamento ricopre in questo periodo, Chiara Fazzini, afffiancata nella sua attività da un team di professionisti esperti, ha messo a punto un programma ad hoc che vede la partecipazione di un osteopata, figura fondamentale per sviluppare un percorso propedeutico alla salute durante la gestazione, soprattutto per quanto riguarda il primo trimestre e la fase post parto dove, la cura della postura è fondamentale per prevenire danni permanenti, un performance coach che si occupa della sfera emozionale, motivazionale e psicologica della futura mamma durante tutto il percorso e una dietista. “In gravidanza è necessario seguire una dieta equilbrata sia per la salute della mamma che del bambino” sottolinea Chiara Fazzini, “prediligere alimenti ricchi di nutrienti come frutta, verdura, proteine magre, cereali intregrali e grassi sani capaci di fornire energia e sostanze nutritive essenziali per il corretto sviluppo del nascituro. Ridurre le bevande nervine come caffè, tè e bevande a base di cola”.

E da un punto di vista estetico?

“Se una donna ha una pelle già di per sé poco elastica, difficilmente l’uso di una crema potrà scongiurare il rischio di smagliature – precisa l’esperta beauty Martina Bindi – . L’ideale è mantenere sotto controllo il peso, prendendo esclusivamente i chili legati alla gravidanza, in modo da tornare in forma più facilmente dopo il parto. Per la cura e l’igiene del corpo consiglio prodotti senza tensioattivi aggresivi (SLS o SLES), che tendono a seccare la cute, prediligendo un bagnodoccia delicato o meglio ancora un latte detergente. Per l’idratazione quotidiana della pelle è sempre meglio utilizzare creme elaticizzanti e idrantanti, alle quali possiamo aggiungere qualche goccia di olio o di acidi grassi essenziali, per mantenere una buona plasticità cutanea, almeno in superficie. Sono da evitare, invece, gli olii puri che, contrariamente a quanto si pensi, se usati in purezza tendono a seccare la nostra pelle”.

Alcune accortezze maggiori vanno prese in caso di cloasma gravidico, macchie che durante la gravidanza possono comparire sul corpo della donna, soprattutto su viso, petto e mani. “Spesso in caso di cloasma gravidico è suffciente aspettare che i livelli ormonali tornino alla normalità. Questo, tendenzialmente, succede una volta terminato l’allattamento e con la ricomparsa di un ciclo regolare. È importante non esporre la parte del corpo colpita da queste macchie alla luce diretta del sole e utilizzare sempre un filtro solare qualora l’indice dei raggi solari è pari o superiore a 3 (possiamo verificarlo comodamente dalle applicazioni meteo per smartphone). Durante la gravidanza è importante mantenere un buon equilibrio della pelle tenendola idratata e pulita. Evitare trattamenti che possano stressare la nostra cute, come peeling e scrub. In questo caso dobbiamo prediligere il dare più che il togliere” conclude Martina Bindi.

Chiara Fazzini

Chiara Fazzini, Personal Trainer e Chinesiologa di 24 anni è originaria di Ancona e si è distinta nel settore fitness italiano grazie al suo innovativo metodo CFTRAININGS. Più che un semplice programma di allenamento, il metodo di Chiara offre un’esperienza olistica che copre ogni aspetto del benessere. Collaborando strettamente con un team di specialisti — posturologi, nutrizionisti, osteopati, fisiomental coach e medici — garantisce un approccio completo, curando il benessere dell’individuo in ogni suo aspetto e assicurando un progresso costante e misurabile. Nonostante la sua età Chiara, ha già all’attivo collaborazioni di prestigio, come quelle con il campione di nuoto Filippo Magnini. Più di 4.000 donne hanno già scelto il suo programma, ottenendo benefici evidenti e condividendo risultati impressionanti — dalla perdita di peso all’aumento della tonicità muscolare, dalla diminuzione di cellulite e ritenzione idrica al miglioramento della circolazione — sia con sessioni online che dal vivo.

Martina Bindi:

Classe 1968, è una grande sostenitrice dell’age positivity; dal 1989 si occupa della bellezza e del benessere delle donne, aiutandole a sentirsi bene con sé stesse a tutte le età. Martina è la titolare del centro benessere Natural Spa e dal 1999 insegna tecniche avanzate, viso e corpo, spaziando dal massaggio connettivale, alle tecniche di Medicina Tradizionale Cinese applicate all’estetica, dalla coppettazione e moxa, al trattamento neuro-muscolare, dal massaggio tensio/pelvico e muscolare alla cosmetologia funzionale.

È l’ideatrice del metodo “Bella senza trucco”, un approccio olistico che mixa la beauty routine con una sana alimentazione e attività fisica, a dimostrazione di come una donna matura possa essere bella e tonica senza necessariamente ricorrere alla medicina estetica. Ha raccolto i suoi segreti nel libro “Riparti da Cinquanta”, manuale d’uso sulla bellezza prima e dopo la menopausa.

Nel 2011 crea, insieme al marito e a un team di esperti, bSoul, brand di bio cosmesi a conduzione familiare. Nel 2018 Martina inizia il suo percorso di divulgazione online sulla bellezza e il benessere dedicati alle donne mature, portando bSoul a superare in 4 anni i 2milioni di fatturato, generando lavoro per 14 persone e dando vita a una community di oltre 200mila donne, tra clienti e utenti social.