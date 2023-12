Che film vedere al cinema a Natale? Ecco la lista degli imperdibili

Wish, Wonka, Santocielo, Prendi il volo: dalla commedia al cartoon Disney, ecco i migliori film da vedere al cinema durante le feste di Natale

Natale è ritrovarsi in famiglia o con gli amici tra cenoni, pranzi e tombolate. Ma le festività sono anche un momento per godersi un po’ di calma e magari andare al cinema a vedere un film insieme agli amici o un cartone insieme ai più piccoli. Abbiamo visto per voi alcuni film nelle sale per le festività natalizie: ecco i nostri consigli.

SANTOCIELO

Di Francesco Amato con Ficarra e Picone, Barbara Ronchi e Maria Chiara Giannetta. Una tradizionale commedia degli equivoci, elegante e scorretta, che insegue il buon umore mescolando risate, fantasy e riflessioni sulla genitorialità, la parità dei sessi e sul ribaltamento degli stereotipi.

La sinossi: Disastro climatico, guerre, fanatismo, menzogna, avidità. Il genere umano ultimamente sembra aver toccato il fondo, tanto che in paradiso decidono di inviare sulla terra un nuovo messia. Per l’uomo è l’ultima occasione dopodiché, se si ostinerà a non mettere la testa a posto, sarà diluvio universale, questa volta senza arca. A fare l’annunciazione e ad insufflare nel grembo della nuova Madonna il nuovo Messia viene inviato Aristide (Valentino Picone), un angelo che crede di sapere il fatto suo ma che in realtà non conosce l’animo umano e nemmeno se stesso. Tanto che tra errori di valutazione e imperdonabili leggerezze, finisce per “ingravidare” non la prescelta ma tale Nicola Balistreri (Salvo Ficarra), un professore bigotto, ossessionato dai propri pregiudizi e da ciò che la gente dice di lui.

Il consiglio: ‘Santocielo’ è per chi non cerca la risata facile.

ADAGIO

Di Stefano Sollima con Pierfrancesco Favino, Toni Servillo, Valerio Mastandrea e Adriano Giannini. Il regista chiude la trilogia della ‘Roma criminale’ iniziata con ‘Romanzo criminale – La serie’, proseguita con il film ‘Suburra’ e conclusa con ‘Adagio’.

La sinossi: ‘Adagio’ racconta la storia di Manuel (Franchini), un ragazzo di sedici anni che cerca di godersi la vita come può, mentre si prende cura dell’anziano padre, Daytona (Servillo). Vittima di un ricatto, va a una festa per scattare alcune foto ad un misterioso individuo ma, sentendosi raggirato, decide di scappare, ritrovandosi invischiato in questioni ben oltre la sua portata. I ricattatori che lo inseguono si rivelano essere estremamente pericolosi e determinati ad eliminare quello che ritengono uno scomodo testimone e il ragazzo è costretto a chiedere protezione a due ex-criminali, Polniuman (Mastandrea) e Cammello (Favino), vecchie conoscenze del padre.

Il consiglio: Un film per gli amanti del genere gangster e per chi vuole godersi scene d’azione ad alta tensione.

WISH

Con le voci italiane di Amadeus, Michele Riondino e Gaia. Il film d’animazione, che celebra i 100 anni della Disney e il Natale.

La sinossi: ‘Wish’ accoglie il pubblico a Rosas: una terra fantastica situata al largo della penisola iberica, anche conosciuta come il ‘regno dei desideri’. Qui le persone arrivano da ogni dove per esprimere i propri desideri più profondi al re Magnifico (Michele Riondino), che promette di esaudirli. Ma presto rivela la sua malvagità e Asha (Gaia) insieme al suo aiutante, il capretto Valentino (Amadeus), è chiamata a salvare la sua comunità e dimostrare che quando la volontà di un umano coraggioso si unisce alla magia delle stelle, possono accadere cose meravigliose.

Il consiglio: Un classico Disney da non perdere, è la storia per i sognatori di qualunque età.

WONKA

Con Timothée Chalamet, Olivia Colman e Hugh Grant. Una fiaba sulle origini del cioccolataio più famoso al mondo tra grandi sogni, speranze, magia e colori.

La sinossi: Dopo una perdita dolorosa, Wonka arriva in una città europea immaginaria. Qui vuole realizzare i suoi sogni, ma il suo irrefrenabile ottimismo si scontra con quello di tre invidiosi cioccolatai. Ad aiutarlo un gruppo di amici, che lavorano in una pensione e lavanderia, gestita dalla perfida Mrs Scrubitt.

Il consiglio: Un film da condividere con tutta la famiglia e per tutti gli amanti dei musical.

PRENDI IL VOLO

Con le voci di Serena Rossi e Francesco Scianna, è la nuova commedia cartoon targata Illumination (quella dei Minions) che racconta di una famiglia di anatre, intrappolata nella loro routine.

La sinossi: Mentre papà Mack (Scianna) è felice di mantenere la sua famiglia al sicuro, navigando all’infinito nel loro stagno del New England, mamma Pam (Rossi) è intenzionata a cambiare le cose e mostrare ai loro figli – l’adolescente Dax e la piccola Gwen – il mondo intero. Dopo che una famiglia di anatre migratorie approda nel loro stagno raccontando storie entusiasmanti di luoghi lontani, Pam convince Mack a intraprendere un viaggio di famiglia, passando per New York, fino alla Giamaica tropicale. Man mano che i Mallard si dirigono verso sud per l’inverno, i loro piani ben architettati vanno rapidamente a monte. L’esperienza li porta ad espandere i loro orizzonti, ad aprirsi a nuovi amici e a realizzare più di quanto avessero mai immaginato, ma soprattutto insegna loro più cose sull’altro – e su se stessi – di quanto avessero mai pensato.

Il consiglio: Nel film c’è una bellissima accoglienza dell’ignoto, dello sconosciuto, del diverso che ci può arricchire. Un film per bambini ma anche ai genitori piacerà molto.

COME PUÒ UNO SCOGLIO (dal 28 dicembre)

Di Gennaro Nunziante con Pio e Amedeo. Una commedia scorretta sui cambiamenti della vita, sui pregiudizi e sulla famiglia che va oltre il concetto di sangue.

La sinossi: il film racconta di Pio, un ‘uomo di sabbia’ abituato a vivere sul morbido e nell’agiatezza, e Amedeo un ‘uomo di scoglio’ dal passato difficile. Le strade dei due si incrociano. Il parroco del paese don Boschin chiede a Pio il favore di assumere come autista Amedeo, un ragazzo dal passato turbolento che l’ha visto spesso finire in carcere e che sta cercando di reinserirsi nel mondo del lavoro. Quella di Amedeo è una vera e propria irruzione nella vita di Pio: con i suoi modi espliciti e la sua esuberanza inizia a sovvertire l’apparente armonia di Pio.

Il consiglio: Le risate (tante) sono assicurate.

FONTE: AGENZIA DI STAMPA DIRE (WWW.DIRE.IT).