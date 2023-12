Safilo interrompe la collaborazione con Chiara Ferragni

Ancora brutte notizie per Chiara Ferragni. Il colosso produttore di occhiali Safilo ha interrotto la collaborazione con l’influencer: “Impegni contrattuali violati”

Non bastavano il pandoro e le uova di Pasqua. Un’altra brutta notizia è arrivata pochi minuti fa per Chiara Ferragni: niente più occhiali da sole prodotti in collaborazione con Safilo. Non appena i mercati si sono chiusi, oggi, Safilo ha infatti annunciato lo stop alla collaborazione con l’influencer. La notizia è stata diffusa con un comunicato da Safilo Group, secco e chiaro: “Safilo Group comunica l’interruzione dell’accordo di licenza per il design, la produzione e la distribuzione delle collezioni eyewear a marchio Chiara Ferragni a seguito di violazione di impegni contrattuali assunti dalla titolare del marchio“.

Un’altra tegola per l’influencer, quindi, già finita nell’occhio del ciclone nei giorni scorsi prima per la vicenda della multa da un milione di euro da parte dell’Antitrust per la campagna benefica legata al pandoro Balocco griffato Ferragni e poi anche per le uova di Pasqua, per cui potrebbe emergere altre irregolarità.

Cosa dirà ora Chiara Ferragni? Dopo il messaggio di scuse per l’affaire Pandoro di lunedì (in cui l’influencer è apparsa con una brutta cera, contrita e quasi al limite di scoppiare in lacrime), tutto tace sui suoi profili social. Anche Fedez, che aveva attaccato Giorgia Meloni per la scelta di citare il caso Ferragni dal palco della festa di Fratelli d’Italia Treju, è in silenzio da ore. Il Natale in casa Ferragnez (appena trasferiti nella nuova casa di CityLife Milano) non si annuncia dei troppo sereni.