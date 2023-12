La tuta grigia indossata da Chiara Ferragni è già sold out nei negozi

Chiara Ferragni continua a far tendenza nonostante la fuga dei followers su Instagram: la tuta grigia indossata nel video di scuse è sold out

È sold out la tuta delle “scuse” di Chiara Ferragni. A pochi giorni dal video ormai virale dell’influencer il capo di Laneus è introvabile nonostante il costo: per averlo bisognava sborsare 600 euro. Il look dimesso della 36enne, in lacrime dopo lo scoppio del pandoro gate, è piaciuto talmente tanto da farlo scomparire in meno di due giorni.

In grigio, colore affibbiato al pentimento, la tuta è composta di lana e angora, ha un elastico in vita e due taschini sul petto. Chiara l’aveva già indossata e mostrata in un post che raccontava una breve vacanza sulle montagne innevate di St. Moritz in Svizzera. Un outfit ideale per una giornata fredda. Laneus, d’altronde, è un’azienda specializzata nella realizzazioni di capi comodi e caldi in lana, angora e cashemire.

FUGA DI FOLLOWERS DA INSTAGRAM

Chiara Ferragni continua a fare tendenza, anche nel suo periodo peggiore. È fuga di followers dal profilo Instagram dell’imprenditrice digitale e da quello di Fedez. Avrebbe perso quasi 80mila utenti in 5 giorni. E l’immagine della fondatrice di The Blonde Salad non sembra voler tornare a quella di prima, complice il nuovo scandalo per le uova di Pasqua e la cancellazione di commenti troppo negativi, come stanno facendo notare tanti utenti e la stessa Selvaggia Lucarelli.

Secondo i dati raccolti da Crowdtangle, la perdita è stata progressiva. Sono stati 4500 i primi follower a premere il tasto “non seguire più” nel giorno dell’annuncio della maxi multa dell’Antitrust. Altri 6mila e 5mila nei due giorni successivi. Le perdite più consistenti sono arrivate con il video delle scuse: 14mila e 34mila. Calo anche per Fedez, il quale in questi giorni avrebbe perso circa 31mila followers. Un danno che sarà anche economico. Si stima che i Ferragnez affronteranno una perdita del valore di 5 milioni di euro.