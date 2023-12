Sostenibilità e Tradizione: come Fernet-Branca si impegna per un futuro migliore.

Quando si pensa agli amari italiani famosi nel mondo diversi nomi catturano la nostra attenzione: per gusto personale, capacità delle campagne marketing di rimanere impresse nella memoria, per la storia e i segreti che si celano dietro il suo nome. E quando si parla di segreti e storia non si può non pensare a Fernet-Branca, il celebre amaro alle erbe nato nel lontano 1845 la cui notorietà è resa celebre tanto dalle caratteristiche del distillato quanto dal fatto che intorno alla sua produzione aleggia il mistero di una ricetta segreta tramandata di generazione in generazione.

Fratelli Branca Distillerie, tuttavia, è molto più della storica azienda che produce questa eccellenza tipicamente italiana: è un esempio virtuoso di come tradizione e sostenibilità possano coesistere armoniosamente, plasmando un futuro migliore per l’azienda nel pieno rispetto dell’ambiente circostante.

L’impegno di Fratelli Branca Distillerie verso la sostenibilità è evidente nelle strategie adottate per ridurre l’impatto dei processi produttivi sull’ambiente: la salvaguardia dell’ambiente è diventata una priorità, non solo come un obbligo da rispettare, ma come un impegno profondo verso la creazione di benessere per la comunità e per l’ambiente in cui l’azienda opera.

Sostenibilità, per Fratelli Branca Distillerie, significa molto più di una pratica obbligatoria: significa perseguire un “utile generativo”, un beneficio duraturo e positivo per l’azienda, la comunità e l’ambiente circostante. La consapevolezza dell’interconnessione tra esseri umani e ambiente guida ogni decisione, trasformando la percezione dell’azienda in un organismo vivente che cerca un equilibrio costante tra dare e avere.

Tutti questi pensieri si raccolgono nell’idea di Niccolò Branca che, introducendo nel 1999 “l’economia della consapevolezza“, ha segnato una vera e propria svolta nella visione aziendale. Mettere al centro le persone che vivono la Fratelli Branca Distillerie è diventato un obiettivo fondamentale, guidato da principi di sostenibilità e consapevolezza.

Sostenibilità che per Fratelli Branca Distillerie si traduce anche in impegno sociale: la ricerca incessante di un massimo equilibrio con il contesto sociale significa contribuire al benessere e alla valorizzazione professionale dei collaboratori. La scelta dei fornitori, allo stesso modo, è guidata da un duplice obiettivo: garantire materie prime d’eccellenza ai clienti e collaborare con partner allineati ai principi e valori aziendali.

Il motto aziendale, “Novare Serbando”, riflette l’equilibrio tra passato e futuro. La storia e la tradizione di Fratelli Branca Distillerie si fondono con uno sguardo costante al futuro, alla ricerca e all’innovazione. Questo equilibrio continua a guidare l’azienda attraverso scenari inattesi, trasformando le sfide in opportunità.

In un mondo in cui sostenibilità e tradizione spesso sembrano essere in conflitto, Fratelli Branca Distillerie dimostra che possono coesistere armoniosamente, plasmando un futuro in cui l’azienda, la comunità e l’ambiente prosperano insieme. Un esempio virtuoso di come un impegno profondo possa generare vantaggi duraturi per tutti.