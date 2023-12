Céline Dion peggiora: ha perso il controllo dei muscoli

Peggiorano le condizioni di salute di Céline Dion. La sorella rivela: “Ha perso il controllo dei muscoli”. La cantante soffre di sindrome paralizzante della persona rigida

Peggiorano le condizioni di salute di Céline Dion. Un anno fa, la cantante ha annunciato di soffrire di “sindrome paralizzante della persona rigida”. Un disturbo neurologico che “colpisce una persona su un milione” e che – oltre a un progressivo irrigidimento con conseguente difficoltà di movimento – causa forti spasmi.

Per questo la star è stata costretta a cancellare il suo “Courage World Tour”, impossibilitata a riprogrammarlo in un periodo migliore perché quel periodo non c’è più stato e sembra difficile lo si possa trovare in futuro.

A farlo intuire è la sorella della Dion, Claudette, in un’intervista al canadese 7 Jours. La donna parla chiaro e spiega: “Sta lavorando duro per tornare sul palco, ma ha perso il controllo dei muscoli”. E aggiunge: “Certo è che, nei nostri sogni e nei suoi, l’idea è quella di tornare sul palco. In quale stato? Non lo so. Le corde vocali sono muscoli e anche il cuore è un muscolo“.

La 55enne, però, “è forte, non è depressa”, spiega Claudette, smentendo tutte le voci circolate in questi mesi. “Perché dite che Céline è sulla sedia a rotelle? Perché dite che ha il cancro? Perché inventate storie?”, si chiede.

Sempre un anno fa, Céline ha dichiarato: “Purtroppo gli spasmi hanno un impatto in ogni aspetto della mia vita quotidiana, a volte provocandomi difficoltà a camminare e non permettendomi di usare le corde vocali per cantare come ero abituata”. Ora i fan sperano in un miracoloso miglioramento.