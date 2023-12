Su Ebay si scatena l’asta per il pandoro scaduto di Chiara Ferragni

Su Ebay si scatena l’asta per avere il pandoro Balocco, scaduto, di Chiara Ferragni: in poche ore raggiunto il valore di 500 euro

Fan scatenati su Ebay per comprare il pandoro dello scandalo: sta raggiungendo cifre astronomiche un pandoro Balocco griffato Chiara Ferragni che oggi è stato messo in vendita su Ebay. L’oggetto è stato messo in vendita oggi, con un prezzo di partenza di 50 euro. Il venditore è veneto (il ritiro è previsto in zona Affi, in provincia di Verona) e avverte i potenziali acquirenti: “Oggetto da collezione, il pandoro non è più commestibile”. Il pandoro, messo in commercio per le festività natalizie dello scorso anno, non può ovviamente essere più mangiato perchè è scaduto: una delle foto pubblicate dal venditore mostra anche quando, il 30 aprile 2023.

Le immagini pubblicate dal venditore mostrano il pandoro integro, ancora nella scatola griffata Ferragni. Il pandoro è stato messo in vendita a 50 euro. Nel giro di qualche ora è arrivato a 100 euro e poi, nel giro di 40 minuti, è salito vorticosamente fino a 304 euro. Pochi minuiti fa il balzo a 505 euro. L’asta terminerà sabato (ci sono ancora quattro giorni dunque) alle 19.17.

Nella descrizione dell’oggetto, oltre a spiegare che il pandoro non si può più mangiare, il venditore scrive: “Aiutiamo Chiara a pagare la multa? O doniamo il ricavato in beneficenza? Scrivetelo nei messaggi”.

FONTE: AGENZIA DI STAMPA DIRE (WWW.DIRE.IT)