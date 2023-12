Valeria Marini show in aeroporto: i passeggeri infuriati

Valeria Marini fa la ‘diva’ all’aeroporto di Palermo e l’imbarco crea polemiche. La soubrette ha fatto richieste particolari tra il malumore degli altri passeggeri

Atteggiamenti da ‘diva’ che non sono andati a genio ai passeggeri che come lei stavano per imbarcarsi su un volo Palermo – Roma all’aeroporto Internazionale Falcone e Borsellino. Valeria Marini è così finita al centro delle polemiche, criticata per comportamenti poco idonei a un volo di linea.

A raccontare quanto accaduto è la giornalista Rai Eugenia Nante, con tanto di video su Instagram in cui viene ripresa la soubrette nel pieno del suo ‘show’. Uno spettacolo condito dalle particolari richieste della 56enne sarda tra il malumore degli altri passeggeri.

“”Volo Palermo Roma- scrive Nante- si imbarca Valeria Marini. Due borsoni e il cane. Alla faccia del bagaglio a mano. Chiede come mai non ci sia un ascensore per portarle le valigie sull’aereo. Giuro lo ha chiesto. Sgomitando passa davanti a tutti. Urla dov’è il mio autista. La gente prima ride poi si incazza mentre arrivano (solo per lei) gli addetti dell’aeroporto a portarle sulla scaletta borsoni e cane. Mi fermo qui. Che vergogna”.