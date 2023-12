Meloni contro Chiara Ferragni: “Modello da seguire non sono gli influencer”

La premier Meloni punta il dito contro Chiara Ferragni, al centro della polemiche per uno spot a favore di un pandoro e multata per un milione di euro dall’Antitrust

“Il vero modello da seguire non sono gli influencer che fanno soldi a palate indossando abiti, mostrando borse o addirittura promuovendo carissimi panettoni con cui si fa credere che si fa beneficenza e il cui prezzo serve solo a pagare cachet milionari”, dichiara Giorgia Meloni attaccando Chiara Ferragni. Durante l’ultima giornata di Atreju la presidente del Consiglio punta il dito contro l’imprenditrice lombarda, al centro della polemiche per uno spot a favore di un pandoro e multata per un milione di euro dall’Antitrust per pratica commerciale scorretta. Per Meloni “il vero modello da seguire è chi quella eccellenza la inventa, disegna e la produce e tiene testa al mercato mondiale perché siamo i più bravi. Ai giovani- conclude tra gli applausi- bisogna spiegare che crearli quei prodotti è decisamente più straordinario che limitarsi a mostrarli”.

RENZI: A MELONI INTERESSA PANDORO FERRAGNI, UNA INFLUENCER A P.CHIGI

“Intelligenza artificiale, aerospazio, biotecnologie per la medicina del domani: l’Italia ha bisogno di futuro. Giorgia Meloni invece parla di quello che davvero le interessa: il pandoro di Chiara Ferragni. Va in scena lo scontro tra le due celebrità social del Paese: a Palazzo Chigi abbiamo una influencer, non una Premier. E dopo più di un anno di Governo le riforme sono sparite dall’agenda politica”, scrive su X il leader di Italia Viva Matteo Renzi.