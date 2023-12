Matrimonio in vista per il titktoker Khaby Lame

Khaby Lame si sposa: il tiktoker più famoso al mondo ha postato una foto con la sua fidanzata che mostra un vistoso anello di fidanzamento

È uno dei tiktoker più famosi al mondo, ma della sua vita privata si sa veramente poco. Khaby Lame è diventato ‘virale’ grazie ai suoi video reaction su Tik Tok che terminava con una sua espressione tipica che è diventata un vero e proprio meme.

Arrivato in Italia dal Senegal quando aveva solo una anno, oggi vive a Milano. La rivista Forbes ha stimato che per un singolo post Khaby Lame sia in grado di guadagnare fino a 750.000 dollari, sia su Instagram che su TikTok. Nell’ultimo periodo l’abbiamo visto come giudice di ‘Italia’s got talent’ su Disney + in cui si è distinto per la forte empatia verso i concorrenti e per i divertentissimi sketch con l’altra giudice Mara Maionchi.

E oggi l’annuncio a sorpresa o perlomeno così sembra. Khaby ha, infatti, postato su Instagram una storia in cui è abbracciato alla sua ragazza che sorridente mostra un vistoso anello di fidanzamento. In sottofondo si sente ‘Do for Love’ del rapper statunitense 2Pac. Ma chi è la bella ragazza vicino al tiktoker? Sappiamo che si chiama Wendy Thembelihle Juel e che è una modella di orgini danesi e sudafricane, e che vive a Copenhagen. Attendiamo altre stories per saperne di più.