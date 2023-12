Taylor Swift supera Putin e Xi Jinping: è la persona dell’anno per il Time

Per il Time, Taylor Swift è la persona dell’anno. La popstar ha battuto la concorrenza di Vladimir Putin, Xi Jinping, Re Carlo III e Barbie

Taylor Swift è la persona dell’anno per la rivista Time. La popstar dei record ha battuto la concorrenza di Vladimir Putin, Xi Jinping, Re Carlo III e Barbie. L’anno scorso, il riconoscimento era stato attribuito al presidente ucraino Volodymyr Zelensky. La motivazione è questa: “Scegliere la persona dell’anno, qualcuno che rappresenti gli 8 miliardi di persone del pianeta, non è compito facile, soprattutto in questo momento. Abbiamo scelto la gioia, qualcuno che nel 2023 ha portato la luce nel mondo“.

“I risultati ottenuti da Taylor Swift come artista – a livello culturale, di critica e commerciale – sono talmente tanti che contarli tutti sembra fuori luogo“, si legge nell’articolo-intervista di Sam Lansky che annuncia il trionfo della quasi 34enne (il prossimo 13 dicembre compirà gli anni).

E, in effetti, basti pensare al fatto che la Swift sia la più ascoltata sulle piattaforme digitali. Solo nel 2023 ha collezionato oltre 25 miliardi di ascolti. Il film-concerto del suo tour è stato un successo in ogni cinema del mondo. È persino nato un corso all’Università di Harvard incentrato sul fenomeno Swift.

“Come popstar- continua- siede in compagnia accanto a Elvis Presley, Michael Jackson e Madonna, come cantautrice è stata comparata a Bob Dylan, Paul McCartney e Joni Mitchell. Come imprenditrice, ha costruito un impero che, secondo le stime, vale oltre un miliardo. E come celebrità – a forza di essere la donna più osservata per qualsiasi cosa, dai suoi fidanzati a quello che indossa- da tempo attira costante attenzione e sa come usarla”.

Taylor Swift, solo qualche giorno fa, si è posizionata al quinto posto della classifica di Forbes delle 100 donne più potenti al mondo. In classifica prima di lei Giorgia Meloni (quarta), Kamala Harris (terza), Christine Lagarde (seconda) e Ursula Von Der Leyen (prima