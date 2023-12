Nuova regola Rai: i cantanti di Sanremo non potranno esibirsi in Tv prima del Festival

I Big di Sanremo non potranno esibirsi in tv prima del Festival e il vincitore non potrà partecipare a programmi trasmessi da emittenti diverse da Rai fino al 13 febbraio

Amadeus ha finalmente annunciato i 27 Big che prenderanno parte al Festival di Sanremo 2024. Per i cantanti inizia, così, un periodo di ‘embargo’ che si concluderà alla fine della kermesse. Il nuovo regolamento pubblicato dalla Rai prevede, infatti, che gli artisti non si esibiscano in televisione con nessuna canzone, pena la squalifica. Detto, fatto. Lo staff di Mahmood ha, infatti, annullato la performance di “Cocktail d’amore” che era prevista a Che tempo che fa sul Nove ieri sera.

IL REGOLAMENTO

Testualmente, nel documento Rai si legge che “tutti gli Artisti in gara non potranno prendere parte – in ambito nazionale e/o estero pena l’esclusione da Sanremo 2024 e con salvezza di ogni ulteriore diritto e/o azione previsti dalla legge e/o dal presente Regolamento – a programmi, manifestazioni, incontri o eventi, anche da remoto, che prevedano loro interpretazioni– esecuzioni di qualsiasi composizione musicale (anche se diverse da quelle presentate in occasione della gara a Sanremo 2024), in diffusione televisiva, radiofonica, via internet, etc. dalla data della comunicazione dell’intero cast in gara (per gli Artisti Vincitori di Sanremo Giovani edizione 2023 dalla data della Serata Finale di Sanremo Giovani) e sino al termine della Quinta Serata di Sanremo 2024; in questo periodo indicato sono comunque consentite le partecipazioni per interviste, previa comunicazione all’Ufficio Stampa Rai“.

Insomma, per i 27 cantanti inizia un periodo di “riposo” dalle esibizioni. È esclusa da questa logica Rose Villain che ieri si è esibita ad Amici di Maria De Filippi con il singolo “Io, me e altri guai”. L’esibizione è stata registrata prima dell’annuncio di Amadeus.

L’ESCLUSIVA RAI SUL VINCITORE NEI PRIMI GIORNI POST FESTIVAL

Proseguendo nella lettura, poi, il regolamento aggiunge un ulteriore limite: “Sino al giorno 13 febbraio 2024 compreso, l’artista vincitore di Sanremo 2024 non potrà partecipare a programmi televisivi trasmessi da emittenti diverse da Rai”.

Su questo punto è arrivata l’ironia di Luciana Littizzetto che, ogni anno, accoglieva, insieme a Fabio Fazio, il vincitore a Che tempo che fa. Così non sarà nel 2024, dato il trasferimento del programma sul Nove.

“Questa non è Ibiza”, ha intonato la comica e attrice, per poi aggiungere: “Però possiamo chiamare uno che canti la canzone vincitrice di Sanremo”.

“Per la prima volta il vincitore di Sanremo non potrà andare da Fabio Fazio perché non è più Rai. Andrà alle previsioni del tempo”, ha, invece, commentato scherzosamente Fiorello questa mattina a Viva Rai 2!.