Sanremo 2024: Amadeus ha annunciato chi sono i 27 cantanti in gara

Da Ghali a Mahmood, da Il Volo a Loredana Bertè passando per Diodato, Fiorella Mannoia e Dargen D’Amico: i 27 cantanti in gara a Sanremo 2024

Ventisette. È questo il numero dei prossimi big in gara al 74esimo Festival di Sanremo, annunciati da Amadeus nel corso dell’edizione delle 13.30 del Tg1. Rispetto allo scorso anno, viene quindi ampliato il numero degli Artisti in gara che sale da 22 a 27, un record per la kermesse canora. In totale, compresi i 3 vincitori di Sanremo Giovani (annunciati il 19 dicembre in prima serata su Rai1), saranno quindi 30 i Big che si esibiranno nella kermesse all’Ariston dal 6 al 10, febbraio 2024.

I 27 BIG IN GARA

Fiorella Mannoia, Geolier, Dargen D’Amico, Emma, Fred De Palma, Angelina Mango, La Sad, Diodato, Il Tre, Renga e Nek, sangiovanni, Alfa, Il Volo, Alessandra Amoroso, Gazzelle, Negramaro, Irama, Rosevillain, Mahmood, Loredana Bertè, The Kolors, Big Mama, Ghali, Annalisa, Mr. Rain, Maninni e Ricchi e Poveri.

LE SCOMMESSE SUL VINCITORE

Dopo l’annuncio dei 27 “big” in gara da parte di Amadeus, cresce l’attesa per Sanremo 2024, 74esima edizione del Festival. Torna in gara Mahmood, e secondo gli esperti di William Hill il vincitore delle edizioni 2019 e 2022 (in coppia con Blanco) è tra i favoriti per il successo finale: il “tris”, infatti, vale 4 volte la posta.

Quota identica per i Negramaro, in un testa a testa che vede in piena corsa anche Annalisa, proposta a 5. Tanta curiosità anche per la prima partecipazione a Sanremo di Alessandra Amoroso, quotata a 6 volte la posta, alla pari di Angelina Mango ed Emma Marrone. Leggermente attardato Mr. Rain: classificatosi terzo nella passata edizione, viene ora proposto a 8, insieme ai The Kolors e Il Volo.