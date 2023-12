Fino al 16 dicembre Sms solidale Exodus per il “Progetto SOS Adolescenti”

Attiva fino al 16 dicembre 2023 la raccolta fondi attraverso il numero solidale 45596 a sostegno della Fondazione Exodus Onlus per il “Progetto SOS Adolescenti”

In Italia gli adolescenti ritengono che il periodo di pandemia abbia influito negativamente per il 41% sulla propria salute mentale e per il 37% sulla propria crescita evolutiva*.

L’emergenza sanitaria e il lockdown vissuti negli ultimi tre anni hanno avuto, infatti, un effetto dirompente sulle fragilità emotive dei ragazzi e delle famiglie. Il covid è stato un evento che ha cambiato l’esistenza lasciando un segno forte, soprattutto nei giovani più fragili, che percepiscono il domani sempre più incerto e faticano a proiettarsi nel futuro.

“Oggi sono ancora tanti i ragazzi e le famiglie che stanno pagando un prezzo molto alto, sia in termini di difficoltà emotive che di isolamento relazionale – dichiara don Antonio Mazzi, Presidente di Fondazione Exodus -. Si sentono sempre più soli e hanno difficoltà a trovare luoghi accoglienti di ascolto e di sostegno, con il rischio che le loro fragilità si cronicizzino, amplificandosi. Inoltre, i servizi territoriali esistenti hanno liste di attesa lunghissime. Exodus da quasi 40 anni è un punto di riferimento per tanti genitori e adolescenti in difficoltà che hanno bisogno di risposte tempestive e oggi, in un periodo storico così complesso, vuole continuare ad accogliere le richieste di aiuto che quotidianamente riceve”.

Con il “Progetto SOS Adolescenti” Exodus vuole offrire un servizio di intercettazione precoce, ascolto e accoglienza a ragazzi e figure educative di riferimento (genitori, insegnanti, educatori), per dare una risposta concreta e tempestiva a questa nuova emergenza, “perché il benessere emotivo e psicologico è un bisogno primario”, conclude don Mazzi.

Fino al 16 dicembre 2023 è possibile sostenere il progetto inviando un SMS da cellulare personale o chiamando da telefono fisso al numero solidale 45596 per donare 2, 5 o 10 euro.

La campagna di raccolta fondi 2023 con la numerazione solidale 45596 sarà finalizzata a dare continuità al lavoro avviato lo scorso anno con il “Progetto SOS Adolescenti” e in particolare le attività del Centro di Ascolto Exodus di Milano, un punto di riferimento per le famiglie e gli adolescenti del territorio. Grazie al supporto di un’equipe multidisciplinare Exodus offre percorsi socio-educativi individuali e/o di gruppo per valorizzare e favorire relazioni e connessioni tra gli interlocutori e gli attori coinvolti nel processo di crescita delle nuove generazioni.

*Fonti per i dati: VI rilevazione 2022 del Sistema di Sorveglianza Hbsc Italia (Health Behaviour in School-aged Children – Comportamenti collegati alla salute dei ragazzi in età scolare), coordinato dall’Istituto superiore di sanità insieme alle Università di Torino, Padova e Siena, con il supporto del Ministero della Salute, la collaborazione del Ministero dell’Istruzione e del Merito e tutte le Regioni e Aziende Sanitarie Locali

Fino al 16 dicembre 2023 numero solidale 45596 – Il valore della donazione sarà di 2 euro per ciascun SMS inviato da cellulari WINDTRE, TIM, Vodafone, iliad, PosteMobile, Coop Voce, Tiscali. Sarà di 5 o 10 euro per le chiamate da rete fissa TIM, Vodafone, WINDTRE, Fastweb, Tiscali e Geny e, sempre per la rete fissa, di 5 euro da TWT, Convergenze, PosteMobile.