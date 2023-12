Billie Eilish fa coming out: “Sono bisex, pensavo fosse ovvio”

La popstar Billie Eilish ha parlato a Variety della sua attrazione per donne e uomini e ha fatto coming out: “Pensavo fosse ovvio”

Icona del nuovo pop mondiale, Billie Eilish sta riempiendo i titoli dei maggiori quotidiani per questioni ben più personali. In un’intervista a Variety per il numero Power of Woman, la cantante ha parlato della sua attrazione anche per le donne. Dichiarazioni che sono state fatte passare per un coming out. Billie non ritratta, ma – nelle sue intenzioni – quelle frasi non dovevano suonare come un coming out.

Oggi è lei stessa a chiarire: “Non era ovvio? Non avevo realizzato che le persone non lo sapessero”. L’interprete di “Bad Guy” spiega: “Penso, ‘perché non possiamo semplicemente esistere?’. Sono così e non ne ho mai parlato. Whoops. Poi ho visto l’articolo e ho detto: ‘Oh, immagino di aver fatto coming out oggi’. Ok, cool. È emozionante per me perché le persone non sapevano, ma ora sanno ed è bello. Mi piacciono le ragazze“.

Nell’intervista di Novembre, Billie aveva detto: “Non ho mai sentito di essere brava a relazionarmi con le donne. Le amo molto. Le amo come persone. Sono attratto da loro come persone. Ne sono attratta per davvero”. E su questo aveva aggiunto: “Ne sono fisicamente attratta, ma anche intimidita: dalla loro bellezza e dalla loro presenza”.

Su Instagram, Elish è, infine, tornata sull’argomento coming out involontario e ironicamente ha scritto: “Grazie Variety per il mio Award (c’è una premiazione ogni anno, ndr) e per avermi fatto fare coming out sul red carpet invece di parlare di qualunque altra cosa che importa. Mi piacciono i ragazzi e le ragazze, lasciatemi in pace. Per favore streammate ‘What was I Made for’”. Il coming out, però, a quanto pare, le sarebbe costato 100mila followers su Instagram.