Ilary Blasi a Verissimo aggiunge nuovi particolari alla fine della storia con Totti

A Verissimo, Ilary Blasi parla ancora della fine della storia con Totti: “È andata così, ma i nostri figli non devono scegliere tra una mamma e un papà”

Dopo il successo del documentario ‘Unica’, Ilary Blasy ha deciso di raccontare in diretta la sua versione sulla fine del matrimonio con Francesco Totti. La conduttrice, a Verissimo, ha ripercorso con Silvia Toffanin, tutte le fasi della crisi coniugale con il calciatore, citate anche in ‘Unica’. “In questo anno e mezzo sono stata a sentire tutti i commenti e questa volta ho deciso di metterci la faccia, perché io ce la metto sempre”, ha spiegato Ilary Blasi.

Durante il suo racconto, la conduttrice ha anche chiesto scusa ai giornali e ai giornalisti per le parole che in una precedente intervista, sempre a ‘Verissimo’, aveva rivolto alla stampa. “Io ho sempre creduto a mio marito e credo di aver fatto quello che una moglie o una mamma cerca di fare. Ho messo tutte le carte sul tavolo. Ho cercato di toccare tutte le corde ma non ha funzionato“, ha spiegato.

Alla domanda di Silvia Toffanin sulla situazione “in cuor tuo cosa pensi?”, Ilary ha risposto: “Indietro non si torna, è andata così“. Poi il pensiero ai figli e alla loro reazione al documentario: “I nostri figli sono stati liberi di scegliere di vedere o no il documentario. Qui non si deve scegliere tra una mamma e un papà l’importante è che hanno la situazione chiara. Hanno vissuto il terremoto che fa parte di un divorzio”. E in conclusione ha spiegato: “Ho capito che nella vita tutto può succedere, e bisogna sempre puntare su se stessi. Sono molto positiva”.

