Belen Rodriguez a Domenica In: “De Martino mi ha tradita con 12 signorine”

Dopo mesi di silenzio, Belen Rodriguez ha deciso di raccontare a ‘zia Mara’, cosa è accaduto dopo la recente separazione da Stefano De Martino. Nel salotto di ‘Domenica In’, la showgirl argentina ha raccontato a Mara Venier di essersi resa conto di “avere bisogno di protezione e di abbracci”. Belen ha raccontato la sua storia, da quando è partita dall’Argentina con 180 euro in tasca: “Allora ero una sognatrice e lo sono ancora, non riusciranno a spegnere i miei sogni”.

“Credo nell’amore, non bisogna mai mollare. Ho bisogno di amore che viene al primo posto, il lavoro è al secondo posto”. La showgirl ha poi raccontato della decisione di lasciare i due programmi Mediaset ‘Tu si que vales’ e ‘Le Iene’, perché “in quel momento se avessi lavorato sarei stata un’irresponsabile. Non c’ero, ero smarrita, è stato l’anno più difficile della mia vita. Sono caduta in basso”. Il momento buio di Belen è iniziato un mese dopo il riavvicinamento con Stefano De Martino: “La depressione ha bussato alla mia porta e mi sono sentita completamente sola. Dopo un mese ho saputo del tradimento”. Durante l’intervista, la presentatrice argentina ha confessato di aver scoperto ben “12 signorine” con cui De Martino l’avrebbe tradita. “Avevo il sentore femminile, il mio sesto senso mi ha aiutato”.

Poi il buio, la depressione: “Non la conoscevo. Ho iniziato a non respirare, non vivevo più, non volevo vedere più la luce. Ero sempre chiusa in camera. Ma poi la luce è tornata, piano piano. Ero arrivata a pesare 49 kg. In un momento di lucidità mi sono detta stai morendo e sono stata ricoverata in clinica per 20 giorni perché non riuscivo a prendere peso”. E alla domanda di Mara Venier, sul ruolo di Stefano De Martino, Belen ha risposto: “Non ha saputo aiutarmi (…) l’ho lasciato con una lettera”. E ancora: “Due giorni fa ho chiesto scusa a Santiago e alla mia famiglia perché sono sempre stata un pilastro e probabilmente nessuno si aspettava di vedermi così”.

E sul nuovo amore Elio Lorenzoni, Belen ha raccontato: “Conosco Elio da 12 anni. È una persona per bene, ha fatto per me quello che non ha fatto nessuno. Mi ha tenuto la mano nei momenti più brutti quando non era facile stare con me. Sto vivendo un sogno”.