Il sorteggio dei gironi di Euro 2024 in diretta Tv su Rai 2

Euro 2024, il sorteggio della fase finale in diretta Tv su Rai 2 alle 18. Rischio girone di ferro per gli Azzurri, in quarta fascia

Per la prima volta nella storia dei Campionati europei di calcio i campioni in carica affonteranno il sorteggio della fase finale gaurdando tutte le altre squadre dal basso verso l’alto. Eh, sì, perché il cammino accidentato che ha portato gli Azzurri a staccare il biglietto per Euro 2024 – secondo posto alle spalle dell’Inghilterra e appena 14 punti – si è trasformato nella posizione più scomoda dell’urna di Amburgo, dalla quale, sabato 2 dicembre, verranno estratte le palline con i nomi delle Nazionali che verranno divise in sei gruppi da quattro squadre ciascuno che giocheranno la prima fase, dopo la quale accederanno ottavi le prime due di ogni girone e le quattro migliori terze.

Si sono già qualificate 21 nazionali alla rassegna continentale, mentre le restanti tre verranno fuori dai playoff in programma il prossimo marzo, per i quali sono in lizza ancora dodici squadre: Galles, Finlandia, Polonia ed Estonia nella poule A, Bosnia, Ucraina, Israele, Islanda nella B e Georgia, Lussemburgo, Grecia e Kazakistan nella poule C. Il quadro completo, perciò, presenterà tre X fino a primavera. La Germania, paese organizzatore, è già la testa di serie del gruppo A mentre lo spauracchio di Spalletti resta un possibile girone di ferro, visto che tra prima e seconda fascia gravitano nazionali come Francia, Spagna, Belgio, Turchia, danimarca e Olanda, oltre alla stessa Germania.

La diretta del sorteggio, in programma alle 18 alla Elbphilharmonie di Amburgo, sarà trasmesso in diretta su Rai 2, a cura di Rai Sport, con il commento di Stefano Bizzotto, Alberto Rimedio, Lele Adani e Antonio Di Gennaro, e le interviste di Alessandro Antinelli.