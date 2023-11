Gestione note spese più facile con Intesa (Kyndryl), SAP Concur e Ccelera

Intesa (Kyndryl), SAP Concur e Ccelera, hanno avviato una collaborazione strategica per semplificare ed innovare il processo di gestione delle note spese e dei giustificativi

Intesa (Kyndryl), SAP Concur e Ccelera, tre consolidate realtà del panorama IT, hanno avviato una collaborazione strategica per trasformare il processo di gestione delle note spese e dei giustificativi, dalla creazione delle richieste di trasferta fino al momento cruciale della conservazione di tutta la documentazione, come previsto dalla normativa.

Grazie all’integrazione del servizio di conservazione a norma di Intesa con il software di gestione SAP Concur e alle competenze di Ccelera quale gold partner di SAP, l’intero processo viene interamente dematerializzato e automatizzato. Le note spese e i giustificativi sono automaticamente “estratti” dal software, predisposti per l’archiviazione digitale e conservati a norma.

Le note spese, poiché contengono dati economici e organizzativi riguardanti i rimborsi richiesti dai dipendenti per le loro missioni di lavoro, sono classificate dalla normativa come “documenti fiscalmente rilevanti” e per questo sono soggette all’obbligo di conservazione per almeno 10 anni. La collaborazione tra le tre realtà consentirà alle aziende che già adottano il gestionale SAP Concur di beneficiare di una maggiore compliance normativa, una notevole semplificazione dei processi e una gestione più accurata dei flussi di cassa.

«L’innovazione nasce dalla collaborazione» commenta Giuseppe Mariani, General Manager di Intesa, a Kyndryl Company. «Quella tra Intesa, SAP Concur e Ccelera è una sinergia che porterà tangibili benefici alle aziende che sono alla ricerca di soluzioni per gestire l’intero ciclo vita delle note spese dei propri dipendenti. L’automatizzazione della conservazione a norma di questi documenti fiscalmente rilevanti rende più efficienti i processi sia dei clienti SAP che di quelli Intesa: il fine ultimo della tecnologia è proprio questo. Ci auguriamo che possa essere l’inizio di una collaborazione più ampia che semplificherà il rapporto tra gestione aziendale e compliance normativa».

«Siamo entusiasti di annunciare questa importante collaborazione che rappresenta un passo significativo verso l’automazione end to end nella gestione delle note spese. Grazie all’integrazione della nostra piattaforma con il software di Intesa e all’esperienza di Ccelera, siamo in grado di offrire un processo altamente efficiente. Questa iniziativa non solo semplifica il processo, ma assicura anche la conformità normativa, offrendo ai clienti un modo più intelligente e affidabile per gestire le loro documentazioni finanziarie» ha aggiunto Andrea Piccinelli, Head of SAP Concur Italy.

«La completezza delle soluzioni cloud è un fattore importante per le imprese. Grazie alla nostra competenza su SAP Concur e alla collaborazione con Intesa, siamo in grado di garantire ai nostri clienti un processo automatico, completamente digitale e paperless nel rispetto della normativa italiana» spiega Emmanuele Prudenzano, Partner di Ccelera.