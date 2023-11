Grande Fratello: Perla e Mirko si riavvicinano sempre di più

Nella casa del Grande Fratello continuano i chiarimenti e gli scambi a cuore aperto tra Mirko e la sua ex fidanzata Perla

Mirko e Perla sono sempre più vicini e tutto il web pensa che presto – prestissimo – tornino insieme. Da giorni l’hashtag “Perletti” è in cima ai trend di X e i fan della coppia aumentano di ora in ora. Del resto questo era proprio il piano del Grande Fratello, che ha messo in casa Perla Vatiero sperando di cavalcare o il triangolo con l’attuale fidanzata (forse?) di Mirko, Greta Rossetti, oppure con il ritorno di fiamma dopo la fine della loro storia d’amore durante l’ultima edizione di Temptation Island. E tra gli esperti di gossip e televisione, c’è chi fin dalle prime voci sull’ingresso di Perla nella casa del Gf ha detto in chiaro che il copione era già scritto: Deianira Marzano ha sempre sostenuto, infatti, che era tutto pianificato dal principio e che si era trattato, sostanzialmente, di una grande farsa fin da Temptation Island e che i due si siano lasciati apposta, già nell’idea di ritornare insieme durante il Grande Fratello. Chissà.

UN SENTIMENTO ANCORA FORTE

Nella Casa, i due ex fidanzati hanno parlato a più riprese della loro storia, guardandosi negli occhi e riguardando indietro a distanza di tempo e con un occhio più lucido. Perla, proprio in questi giorni, ha più volte fatto mea culpa per gli atteggiamenti avuti nei confronti di Mirko. Ha anche pianto. E ha detto anche che la ragazza che è oggi non si comporterebbe così. Mirko, durante qualche puntata fa, ha detto apertamente che amerà “per sempre” Perla e la porterà sempre nel cuore. Anche in casa ha detto più volte che lei “è stata tutto”.

“MI SENTIVO NULLA, OGGI NON FAREI COSÌ”

Ecco le parole che i ragazzi si sono detti nelle ultime ore: “Io non recrimino i tuoi atteggiamenti. La mia delusione è sul fatto che io sono stata cinque anni con una persona e poi ho visto questo ragazzo talmente diverso in così poco. Io a differenza tua sono migliorata e maturata. Tu invece ti sei trovato in alcune situazioni.”, ha detto Perla. E ha continuato: “A noi cosa ci mancava? Nulla, ma a me in quel nulla mancava tutto. Io mi addormentavo in casa nostra e mi sentivo un nulla. Immagina una persona che si sente il nulla e pensa di darti il nulla. Così mi sentivo”. E scoppia in lacrime. Lui la abbraccia. “Io mi rendo conto del male che faccio alla persona che sta in casa con me, infatti lo sai, ti dicevo ‘Lasciami’“. E conclude: “Non è che non mi rendessi conto di come mi comportavo e dei miei sbagli. Però se io fossi stata la persona che sono oggi tanti problemi non sarebbero esistiti“.

PERLA PIANGE PER MIRKO: “ORA SO COSA PROVO PER TE”

Perla prosegue parlando di sentimenti, anche attuali, dice. Anche se poi corregge. “Io adesso sono consapevole di quello che provo per te… Che provavo. Dico provavo perché mi hai deluso e ho sofferto. Ringrazio le persone che mi sono state intorno. Ho passato un mese difficile e ho trovato le forze di rialzarmi. Tu sei stato il mio primo amore e non sarei riuscita a dirlo a un altro così in fretta. L’infatuazione è un conto, ma l’amore è diverso. Io ti ho amato! Non era solo innamoramento, ti ho amato e sei stato l’unico. Non parlo di attrazioni o infatuazioni”. Mirko non ha perso tempo e ha replicato: “Provavi? Se dici ‘Provo’ non succede nulla. Comunque io avevo solo voglia di rendere felice te. Io senza di te non sarei diventato l’uomo che sono oggi. Poi alla fine però ci facevamo del male e avevamo scordato il bello. E poi sappi che io non è che ho mai incolpato te di tutto. Quando io mi metto a piangere e dico se Perla è felice, lo sono anch’io, perché è quello che non sono riuscito mai a trasmetterti“.

ANCHE MIRKO PIANGE: “MI DICEVI CHE ERO APATICO”

“C’è una parola che mi rimbomba ancora in testa, mi dicevi che ero apatico“. Mirko spiega di aver vissuto anche lui dei momenti negativi, ogni sua giornata era scandita dall’obbligo di dover uscire di casa e lavorare, nel frattempo pensava a lei, al modo di aiutarla, a fare in modo che anche lei si realizzasse. “Uscivo di casa, dovevo sorridere, ma dentro stavo male” afferma lui, mentre lei: “Ogni volta che litigavamo, ti chiedevo di lasciarmi”. Alla fine anche Mirko scoppia in lacrime, dispiaciuto per le tante parole sbagliate che ha pronunciato e pentito di aver ferito la donna che amava, di non essere riuscito ad aiutarla. Sarà (di nuovo) amore?

Fonte: Agenzia di stampa Dire (www.dire.it)