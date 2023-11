Al Grande Fratello bacio sfiorato tra Mirko e Perla

Grande Fratello, bacio sfiorato tra Mirko e Perla: i due ex si avvicinano ‘pericolosamente’ durante una ‘punizione’ per il gioco della bottiglia

Galeotta, o quasi, fu la bottiglia. È proprio il caso di dirlo. Al Grande Fratello il gioco adolescenziale porta Mirko e Perla a un passo dal bacio, mandando in visibilio i Perletti, tanto che l’hashtag nato dalla crasi dei nomi della (ex) coppia resta stabile al numero uno dei trending topic su X.

I due, costretti a ballare sulle note della romanticissima “I Will Always Love You” di Whitney Houston, si lasciano andare ad occhi chiusi l’uno nelle braccia dell’altra, attaccati. Tra un commento e un altro, sussurrato nell’orecchio del partner, il rischio altissimo di un bacio a fior di labbra sfuma in un sorriso complice, ma che dice molto più di tante parole.

LA STORIA DI MIRKO E PERLA, IL GF UNA SECONDA CHANCE?

I due sono stati tra i protagonisti della scorsa edizione di Temptation Island e la loro relazione di 5 anni, naufragata a causa della tentatrice Greta, ha appassionato i fan del programma. Mirko, continuamente attaccato da Perla per il suo atteggiamento passivo nella relazione, ha deciso di lasciarsi andare con la tentatrice Greta, con la quale, uscito dal programma, ha intrapreso subito una relazione. A far discutere molto è stato il tatuaggio comparso poco tempo dopo sul braccio della neo-coppia: “I tuoi occhi la mia cura”.

Ma dopo appena pochi mesi i due sono entrati in crisi, sembra proprio per un incontro tra Mirko e Perla. A far ingelosire Greta è stato poi il rapporto di Mirko nella casa con Angelica, tanto che in un faccia a faccia nella casa la tentatrice l’ha definita una ‘gatta morta’.

Poi, colpo di scena, Perla entra al Gf e Greta si chiude in un silenzio stampa social, ha rivelato lunedì Signorini in diretta. L’unico like è stato ad un post contro Mirko. Chissà come avrà preso questo ennesimo riavvicinamento con Perla.