Esteticapoint.com è uno dei migliori ingrossi per estetiste online in Italia

Stai pensando di avviare un centro estetico e cerchi forniture ed attrezzature professionali per l’estetica?

In questo articolo ti sveliamo qual’ è uno dei migliori ingrossi per estetiste online in Italia.

Stiamo ovviamente parlando di EsteticaPoint.com.

EsteticaPoint.com è un fornitore online all’ingrosso specializzato in prodotti per estetiste e centri estetici.

La loro gamma di prodotti è ampia e copre diverse categorie:

Depilazione: Offrono vari tipi di cera depilatoria, la cera in vaso, cera in rullo, ceretta brasiliana, pasta di zucchero e cera a caldo. Complementari a questi prodotti, sono le attrezzature e gli articoli monouso per la depilazione, come scaldacera, pinzette, aghi per depilazione, spatole, strisce e rotoli per depilazione, oltre a prodotti cosmetici per la depilazione, come lozioni pre e post depilazione, oli e latti post depilazione​​.

Cosmesi: La loro linea cosmetica include prodotti per la cura del viso e del corpo, con linee specifiche per diversi tipi di pelle (idratante per pelle sensibile, purificante per pelle grassa, rivitalizzante e anti-age, normale) e prodotti come latte detergente, lozione tonica, maschere, creme, sieri, peeling, scrub e struccanti, creme specifiche per i trattamenti corpo con sinergie per gli inestetismi corpo.​.

Accessori: Disponibili accessori per il trucco, come pennelli, astuccii, spugnette e postazioni trucco, nonché accessori generali per trattamenti estetici, quali ciotole, pennelli, spugne abrasive, spazzole e coppette​​.