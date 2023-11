Natale si avvicina: ecco la nuova collezione Nordic Mood Christmas Season JYSK

Nuova collezione Nordic Mood Christmas Season JYSK: prodotti scandinavi per portare hygge in casa con il Natale sempre più vicino

Per molte persone in tutto il mondo, e naturalmente anche per JYSK, il Natale è davvero sinonimo di “hygge”. Per dare un benvenuto anticipato alle festività natalizie di quest’anno, la nuova collezione Nordic Mood di JYSK presenta una serie di prodotti, scandinavi per eccellenza, che rappresentano un must per le feste.

La nuova collezione incarna gli elementi senza tempo della tradizione natalizia nordica, come i cuori, gli abeti e le stelle, insieme ai sempre affascinanti gnomi scandinavi con i loro caratteristici cappelli rossi. Le tonalità ricche e sofisticate dei classici verde e rosso, insieme ai bianchi caldi e alle diverse tonalità del legno, danno vita a una combinazione di colori che abbraccia il Natale tradizionale in una celebrazione di gioiosa nostalgia. La nuova collezione Nordic Mood Christmas è già disponibile per dare tutto il tempo di prepararsi a godere di quello che è senza dubbio il periodo più bello dell’anno. JYSK propone un’ampia scelta di decorazioni natalizie di ispirazione scandinava, inclusi alberi di Natale, ghirlande, gnomi, candele, cuscini, e non solo! Negli store JYSK e online si può trovare l’ispirazione per incartare i regali, decorare la tua casa e le ultime tendenze della stagione invernale.

Le ciotole e la tazza di Natale GULLTOP aggiungeranno sicuramente un po’ di allegria alle feste. Ricordano le classiche tazze smaltate e sono disponibili sia in rosso vivace che in verde intenso, ornate da motivi natalizi. Per una cioccolata calda o un infuso, la tazza GULLTOP porterà un tocco di gioia e spirito natalizio a qualsiasi bevanda calda gustata con la famiglia e gli amici.

Il cuore decorativo PYSSEL, in rosso o verde, è una rivisitazione del tradizionale cuore natalizio scandinavo intrecciato. Con la sua bella forma arrotondata, PYSSEL è un’accattivante decorazione natalizia che rende la casa più allegra.

Dalle ceramiche ai barattoli, fino a un morbido e simpatico amico: l’elfo di Natale MUGGLESTEN è già uno dei preferiti per le feste. Il dispettoso elfo di Natale è dotato di un iconico cappello rosso e di un simpatico naso a bottone. Indossa un maglione di lana o semplicemente una grande e folta barba grigia? Sta a voi decidere.

Per quanto riguarda la tradizione natalizia scandinava, l’arco di candele HILDEGUN è un ottimo esempio di rivisitazione in chiave moderna delle tradizioni. La sua forma geometrica e minimalista e le sue luci a LED uniscono decorazione e praticità in un’unica combinazione, permettendo di illuminare i davanzali durante le festività invernali.

La nuova collezione Nordic Mood Christmas comprende complementi d’arredo festosi che porteranno sicuramente allegria in casa e la gioia più pura del Natale. Come molti altri articoli della collezione, anche le decorazioni natalizie COVELLIN celebrano la tradizione scandinava: in bianco e oro a forma di angelo classico e in nero e oro a forma di stella a otto punte, gli addobbi sono un ottimo esempio di come la semplicità minimalista possa portare l’allegria natalizia in casa.

Sull’albero di Natale, su rametti di abete o di pino in allestimenti decorativi o ovunque si pensi possano rallegrare l’atmosfera con un po’ di gioia natalizia.

Le decorazioni natalizie portano calore in ogni casa, dopotutto, è il periodo più bello dell’anno! Preparare la casa per il Natale è un momento emozionante, scegliere con cura le giuste decorazioni, luci, palline e ornamenti è un rito che si ripete ogni anno e accende in noi la magia del Natale.

Il portacandele RUTILKVARTS ad esempio è realizzato in marmo a forma di stella. L’altezza e i dettagli in ottone gli conferiscono un’espressione contemporanea, pur integrandosi bene con le tradizionali decorazioni natalizie. RUTILKVARTS è perfetto con una candela natalizia a LED come NELLIK, ornata da stelle dorate.

E per un ambiente ancora più accogliente, la stella di Natale in carta a LED GULDTOP è perfetta per creare l’atmosfera, lasciando che il sentimento delle feste si diffonda in ogni angolo della casa.