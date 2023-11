Euro 2024, su Rai 1 in diretta Tv la sfida tra Ucraina e Italia

Euro 2024, Germania a un passo per l’Italia di Spalletti. Contro l’Ucraina basta un pareggio, il match stasera in diretta Tv su Rai 1

La vittoria contro la Macedonia del Nord, pur con qualche brivido nella ripresa, nonostante il 5-2 finale, consente agli Azzurri, a 90′ dal termine delle qualificazioni, di essere padroni del proprio destino.

Alla vigilia dell’ultimo turno, infatti, Italia e Ucraina sono appaiate a quota 13 nel gruppo C, alle spalle dell’Inghilterra, irraggiungibile a quota 19, già qualificata e già sicura di essere inserita tra le teste di serie nel sorteggio di Amburgo del 2 dicembre. Gli Azzurri, tuttavia, che nel match d’andata, giocato a settembre a San Siro, si imposero 2-1 grazie alla doppietta di Frattesi, hanno il vantaggio, adesso, di poter giocare anche per il pareggio, poiché, in caso di arrivo a pari punti, sarebbero comunque davanti a Yarmolenko e compagni proprio per lo scontro diretto.

“Non ci accontenteremo di proteggere il pari, non è nelle nostre caratteristiche”, ha detto Luciano Spalletti subito dopo la partita contro la Macedonia del Nord. A Leverkusen, dunque – le gare interne dell’Ucraina si disputano tutte ovviamente in campo neutro, non scenderà in campo un’Italia difensivista.

Ucraina-Italia, in programma alle 20.45 di lunedì 20 novembre, andrà in onda in diretta su Rai 1 a partire dalle 20.35, subito dopo il Tg1, con il commento di Alberto Rimedio e Antonio Di Gennaro, gli interventi da bordo campo di Tiziana Alla e le interviste di Andrea Riscassi. In studio, con Alessandro Antinelli, ci sarà Lele Adani.