Stasera niente puntata del Grande Fratello su Canale 5: salta ancora l’ingresso di Perla

Niente Grande Fratello stasera su Canale 5 5 l’ingresso di Perla nella casa slitta ancora: sulla rete Mediaset è prevista la messa in onda de ‘Il Gladiatore”

Grande Fratello sì, Grande Fratello no. La programmazione del reality di Canale 5 continua a cambiare, mandando in confusione i fan. Solitamente il programma va in onda il lunedì e il giovedì sera, ma questa settimana, in via eccezionale, il secondo appuntamento era fissato per stasera, mercoledì 15 novembre, tanto che anche il Tg5 delle 13 aveva dato delle anticipazioni al riguardo, rivelando l’entrata della nuova concorrente Perla.

Come non detto. Improvvisamente la programmazione è cambiata di nuovo, tanto che per questa sera su Canale 5 in prima serata è prevista la messa in onda de ‘Il Gladiatore”. Da quanto si apprende si tratta di una decisione di Mediaset.