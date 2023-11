Grande Fratello, Perla ha il Covid: salta l’ingresso nella casa e Mirko piange per lei

Rinviato per Covid l’ingresso dell’ex fidanzata di Mirko, Perla Vatiero, nella casa del Grande fratello. Ma il confronto tra i due non lascia dubbi ai fan: è ancora amore

Lui piange, lei pure. Il web ha pochi dubbi: Mirko e Perla torneranno insieme. Il loro incontro, però, è rimandato, dal momento che l’ingresso di Perla nella casa del Grande Fratello è stato rimandato per cause di forza maggiore. La ragazza, che doveva entrare ieri sera nella casa più spiata d’Italia come nuova concorrente, non ha potuto farlo perché risultata positiva al test del Covid. Quindi dovrà aspettare. Ha comunque parlato in videocollegamento con Mirko per un confronto ed è appunto durante questo dialogo che entrambi, ripensando alla loro storia, si sono commossi. Ma soprattutto lui. Che nel raccontare ad Alfonso Signorini l’importanza di questa storia durata quattro anni si è commosso. E la lacrimuccia gli è scesa quando Signorini li ha fatti riflettere sull’affetto che ancora li lega. Quando il conduttore ha chiesto a Perla ‘quanto bene vuoi a Mirko?’, lei ha risposto “cento”. Senza esitare, lui a sua volta, ha risposto “Io ti dico mille, non cento, perché Perla sarà sempre tra le persone più importanti della mia vita. Mi emoziono- e qui scatta la lacrima-. Se Perla domani mattina mi dice ‘Scala una montagna’ io per lei lo faccio perché le voglio bene“. E anche se Signorini continuava a non capire chissà perché, Mirko ha continuato a ripeterlo, per almeno tre volte: “Ho detto mille”. Sarà ritorno di fiamma? Lo vedremo nelle prossime settimane del programma, che questa settimana ha il suo secondo appuntamento nella serata di mercoledì (e non di giovedì come al solito).

Mentre lei parlava, Mirko aveva fatto cenno a intervenire e lei lo ha fermato dicendo “Finisco io, poi parli tu”. Lui ha sorriso e detto con aria sorniona “Non cambi mai“, sorridendo. Per i fan della coppia è un chiaro segno di un affetto e di una ‘quotidianità’ ancora fresca tra i due.

Durante il confronto tra i due, Perla ha più volte fatto mea culpa di modi forse sbagliati che aveva assunto nei confronti di Mirko. “Forse in Greta Mirko ha trovato la dolcezza che mancava a me, forse io sono entrata in un loop che mi spingeva a trattarlo in un modo che non meritava” ammette la ragazza. Ha anche detto, però, che non ha fatto commenti perché non ha niente di cui occuparsi o perché stia lì ad aspettare di tornare con lui: “Volevo rassicurarti, sono andata oltre la nostra relazione e ti assicuro che penso al mio futuro. Non ho bisogno di visibilità e tu lo sai, ti ho scritto una lettera con il cuore. L’hai percepita in modo sbagliato, non voglio tornare con te, ti riconosco nella mia quotidianità, volevo spronarti“, ha detto Perla.

Mirko, dal canto suo, ha solo belle parole per la lettera di lei: “Mi hai dato tanta forza. Mi dispiace che ci sia questa guerra e questi scambi inutili”, dice in riferimento alle ‘guerre’ a colpi di tweet e commenti sui social al di fuori della Casa. Ragionandoci, Mirko pensa che la loro storia d’amore sia finita perché continuavano a ferirsi a vicenda ma nessuno dei due riusciva a mettere un punto. L’affetto e l’importanza di lei, per, continua a ripetere, non finiranno mai. “Le relazioni finiscono ma non deve finire il bene e il rispetto“, conclude molto applaudito.

FONTE: Agenzia di stampa Dire (www.dire.it).