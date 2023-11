Gossip: Belen Rodriguez si sposa con Elio Lorenzoni

Belen Rodriguez si sposa con Elio Lorenzoni: i due stanno insieme da 5 mesi ma si conoscono da 12 anni. Sui social la conduttrice ha postato la foto dell’anello

Fiori d’arancio (nuovamente) per Belen Rodriguez? La conduttrice, che ha recentemente ritrovato la serenità con il nuovo compagno, Elio Lorenzoni, pare abbia detto sì alla sua proposta di matrimonio. Ad ufficializzarlo è stata lei stessa con un’immagine su Instagram dell’anello di fidanzamento accompagnato da un copy che non desta dubbi: “Sì”. I due, che stanno insieme da cinque mesi, sono in vacanza alle Maldive. E quale posto migliore per una romantica proposta di matrimonio?

Solo qualche giorno fa, a chi maliziava sul loro amore cresciuto così velocemente, Rodriguez sui social rispondeva così: “Conosco Elio da tanto tempo, 12 anni ma mai avuto niente, lo vedevo come amico e già gli volevo bene perché è un ragazzo per bene per bene. Quando c’è una bella amicizia, dal voler bene all’amore si fa in fretta. Stiamo insieme da cinque mesi”.