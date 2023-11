Che è successo nel terzo live di X Factor? Cuscinate a Fedez, gaffe e un’eliminazione

X Factor 2023, dalle cuscinate a Fedez alla gaffe della Michielin: i momenti più belli del terzo live. Eliminato Gaetano De Caro, ospite della prossima puntata Annalisa

È stata una puntata ricca di colpi di scena quella andata in onda ieri sera su Sky Uno, che ha visto l’eliminazione di Gaetano De Caro, della squadra di Ambra. Tra le esibizioni più ‘rock’ c’è sicuramente quella di Maria Tomba che ha portato sul palco della X Factor Arena, il brano degli Skiantos ‘Sono un ribelle mamma’. ‘Pigiamina’ è entrata talmente tanto nella parte di ragazza ribelle che, durante l’esibizione, ha preso Fedez a cuscinate in testa. E a giudicare dalla faccia del rapper ‘il fuori programma’ è stato anche ‘abbastanza forte’.

Dalla foga di Maria Tomba alla gaffe di Francesca Michielin. Si perché, la presentatrice ed ex concorrente del programma è ‘scivolata’ su Ivan Graziani. Terminata l’esibizione di Colapesce e Dimartino che hanno presentato il loro singolo ‘I Marinai’, duetto virtuale con il cantautore abruzzese, Michielin ha chiesto al duo: “Com’è stato lavorare con Ivan”, ignorando forse il fatto che Graziani è scomparso nel 1997. L’errore non è passato inosservato tra i telespettatori e sui social in tanti hanno commentato, anche con i meme, l’errore.

L’ESIBIZIONE DI ANGELICA E I COMMENTI SULLA STRISCIA DI GAZA

Tra gaffe e risate ieri sera il terzo live di X Factor ha lasciato spazio anche alle emozioni. In questo senso, a farla da padrona è stata Angelica che, con il brano ‘Generale’ di De Gregori ha commosso il pubblico presente e quello da casa. La sua interpretazione è stata anche l’occasione per parlare di quanto sta accadendo nella Striscia di Gaza. “Difficile ascoltare un’esibizione così e non pensare a quello che si sta consumando in questo momento, al genocidio di bambini che sta avvenendo”, ha detto Fedez commentando l’esibizione. “Una canzone contemporanea che riesce a trasportare tutti noi in questo senso di ‘incompletezza’ e di ingiustizia che sta permeando il presente, non è facile in questo momento accendere un riflettore su quanto sta accadendo e di cui siamo complici”.

ANNALISA OSPITE DEL QUARTO LIVE

Occhi puntati ora, sul quarto live. Ospite della puntata sarà Annalisa e di certo non mancherà il passaggio su quanto affermato da Morgan nel primo live.