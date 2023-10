Live X Factor 2023: Animaux Formidables eliminati e Morgan stronca “Bellissima”

Al via i live di X Factor 2023, Morgan distrugge la canzone ‘Bellissima’ di Annalisa: “Brano banale”. Eliminati della prima puntata gli Animaux Formidables

Puntata calda quella di ieri sera di X Factor2023 che ha visto partire la fase dei live. A tenere banco tra i giudici, neanche a dirlo, è stato Morgan che si è guadagnato la posizione di protagonista, scatenando un paio di polemiche. La prima ha riguardato la cantante Annalisa o meglio il suo brano ‘Bellissima’, che Ambra Angiolini ha deciso di assegnare al suo cantante Matteo Alieno per il debutto su Sky Uno. Un’esibizione che non ha convinto molto Morgan, ma non per la bravura di Matteo quanto per il testo del brano giudicato “banale”.

L’ESIBIZIONE DI MATTEO ALIENO DI ‘BELLISSIMA’

“Tu potresti cantare tutto, io non ti avrei mai assegnato una canzone così, una canzone che io onestamente non conoscevo e che trovo di grande banalità dal punto di vista armonico, ma tu sei talmente bravo che l’hai valorizzata”, ha detto Morgan spiazzando i colleghi e il pubblico, che forse non rendendosi troppo conto della ‘sperata’ ha rincarato la dose affermando che “quella canzone è armonicamente inesistente”. Parole che hanno acceso le bacheche dei social. Tra queste, anche quella del produttore del brano di Annalisa, Davide Simonetta, che su Twitter ha commentato: “Mai un successo e spiega cose. Che mondo splendido”.

MORGAN CONTRO DARGEN E AMBRA: SIETE STR….

Chiusa la polemica con sul brano di Annalisa, in chiusura di puntata l’attenzione di Morgan si spostata sui giudici Dargen D’amico e Ambra, definiti “due stro…”. Il perché sta nell’eliminazione degli Animaux Formidables. Per Morgan, convinto della bravura dei suoi cantanti, era giusto che i colleghi mandassero in tilt’ la loro votazione per far decidere al pubblico chi tra il duo e la cantante Asia, avesse dovuto lasciare il programma, ma così non è stato.