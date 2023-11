Inside Out 2 al cinema nel 2024: l’ansia è la nuova emozione

Inside Out 2 arriverà al cinema nel 2024 con una nuova emozione: l’ansia farà compagnia a gioia, tristezza, rabbia, paura e disgusto

Grandi cambiamenti e nuove emozioni. Ve la ricordate la piccola Riley con tutte le sue emozioni colorate? Gioia, tristezza, rabbia, paura e disgusto? In Inside Out l’abbiamo vista lasciare il magico mondo dell’infanzia ed entrare in quello della pubertà: adesso ha 13 anni e di emozioni ne stanno per arrivare altre.

‘Inside Out 2‘ è il nuovo film Disney Pixar in arrivo al cinema a giugno 2024.

Le vocine nella testa di Riley, infatti, la conoscono dentro e fuori, ma la prossima estate tutto cambierà quando arriverà una nuova emozione: Ansia. Secondo il regista Kelsey Mann, il nuovo personaggio promette di suscitare scalpore all’interno del quartier generale delle emozioni. Ma Ansia non sarà sola.

IL TEASER TRAILER

LA SINOSSI

‘Inside Out 2’ di Disney e Pixar ritorna nella mente dell’adolescente Riley appena coniata proprio mentre il quartier generale sta subendo un’improvvisa demolizione per fare spazio a qualcosa di completamente inaspettato: nuove emozioni! Gioia, Tristezza, Rabbia, Paura e Disgusto, che da tempo conducono un’operazione di successo a detta di tutti, non sono sicuri di come sentirsi quando si presenta l’ansia. E sembra che non sia sola.