Record di stream per la canzone di Holden di Amici 23

Holden di Amici 23 da record: è il miglior debutto nella storia del talent. Oltre 162mila stream per la canzone ‘Dimmi che non è un addio’

Con oltre 162mila stream in 24 ore, Holden batte ogni record e si afferma come miglior debutto nella storia di Amici 23. Il 7 novembre sono stati resi disponibili gli inediti degli allievi di questa edizione, tra cui ‘Dimmi che non è un addio’ di Holden. Il brano, prodotto da Katoo e Joseph Carta, non solo è stato il più ascoltato tra quelli rilasciati, ma ha conquistato il primato di debutto più alto nella storia del programma. A seguire Petit (116.859 stream), Mida (90.739 stream), Mew (85.192 stream), Lil Jolie (58.916 stream) e Holy Francisco (49.438 stream).

IL TESTO DI ‘DIMMI CHE NON È UN ADDIO’ DI HOLDEN

Non ignorerò la sorte

Come fossero consigli

Se nel buio che ci inghiotte

Non sembriamo stare qui

E spero non mi cambierà

Che l’aria poi mi ritoccherà

Che scacci via un po’ dei miei guai

Spero che lo capirai

Se nel buio che c’è

Pensavo a me

E pensavo a te

Dimmi perché

Dimmi che non è un addio

Dimmi che non è un addio

Nel buio che c’è

Cerco la tua mano

Se devi dirlo

Dimmelo piano

Dimmi che non è un addio

Questo sembra un vero addio

Ora che

Sono solo in un appartamento

Tu bevi un cocktail

In un pub al centro

Con il tempo svanirà ogni momento

Dimmi che non hai paura adesso

Tu non vuoi svegliarti sola nel tuo letto

Io sdraiato sul parquet

Nel buio pesto

Dimmi che non è un addio

Se nel buio che c’è

Pensavo a me

E pensavo a te

Dimmi perché

Dimmi che non è un addio

Dimmi che non è un addio

Nel buio che c’è

Cerco la tua mano

Se devi dirlo

Dimmelo piano

Dimmi che non è un addio

Questo sembra un vero addio