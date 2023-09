Ad Amici 23 c’è anche Holden, figlio del marito di Laura Pausini

Holden entra ad Amici 23, il talent show che torna da oggi pomeriggio: ecco chi è il cantante disco di platino, figlio del marito di Laura Pausini

Si è formata la nuova classe di Amici 23. Il talent di Maria De Filippi torna con l’appuntamento del pomeridiano domenica 24 settembre, alle 14.00 circa, su Canale 5, per poi proseguire la programmazione settimanale nella fascia delle 16.00. Nella prima puntata sono state assegnate 20 maglie, suddivise tra cantanti e ballerini. Tra i talenti di quest’anno c’è anche Holden, giovane artista che vanta una lunga serie di singoli da milioni di stream.

CHI È HOLDEN

Classe 2000, Holden, nome d’arte di Joseph Carta, è un cantautore, rapper e producer, figlio di Paolo, musicista e marito di Laura Pausini. Dal padre ha ereditato il talento e la passione per la musica. Il suo pseudonimo prende ispirazione dal protagonista del celebre romanzo di J. D. Salinger in cui l’artista si rivede e si identifica per il forte senso di ribellione e angoscia nei confronti di ciò che lo circonda.

Inizia il suo percorso musicale da giovanissimo sviluppando una passione per il mondo Pop/EDM e suonando nelle discoteche romane.

Nel 2019 esce il suo primo Ep “Il giovane Holden” e a soli due mesi di distanza pubblica i brani “Come le altre” e “Non fa per me” che diventano virali. Ad agosto dello stesso anno arriva per l’artista il punto di svolta con il brano “Na Na Na”, ad oggi certificato disco di platino con oltre 35 milioni di stream, che conquista la Top Viral di Spotify, Italiana e globale. Seguono i singoli “Cadiamo Insieme”, “Frate” e “Barriere”. A marzo 2021 esce ‘Prologo’, l’album d’esordio di Holden anticipato da “Se un senso c’è”, “Flute” (feat. Gemello) e “Alieno”.

Nel 2022 l’artista torna con “Farmi a pezzi”, il nuovo singolo per Believe che segna l’inizio di un nuovo percorso seguiti dai brani “Tu lo sai già” e “Neon“.

Il 27 gennaio 2023 è uscito su tutte le piattaforme digitali il suo nuovo singolo ‘Lampi’.