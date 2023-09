Domenica torna Amici 23: le anticipazioni del primo pomeridiano

Amici 23 al via, ecco le anticipazioni su ospiti e nuovi allievi. La prima puntata del pomeridiano andrà in onda domenica 24 settembre

Tanti ospiti, ex allievi e una classe tutta nuova. Tutto pronto per la nuova edizione di Amici. Il talent di Maria De Filippi tornerà con l’appuntamento pomeridiano domenica 24 settembre, a partire dalle 14.00 su Canale 5, ma la prima puntata è già stata registrata. Ad aprire le danze sarà Mattia Zenzola, vincitore della scorsa edizione, che entrerà in studio alzando la coppa della vittoria. Come anticipato da Amici News e Super Guida Tv, nel dietro le quinte dello studio anche Cricca e Isobel. Seduti tra il pubblico anche Filippi Bisciglia e la compagna Pamela Camassa.

GLI OSPITI DEL PRIMO POMERIDIANO DI AMICI 23

Come spiega la Dire (www.dire.it), tra gli ospiti del primo pomeridiano di Amici 23 anche Angelina Mango, vincitrice nella categoria canto della scorsa edizione. L’ex allieva tornerà anche la prossima settimana per presentare il nuovo singolo. In studio anche Stash, Annalisa, J-Ax, Tananai, Cristiano Malgioglio, Ciro Immobile, Francesco Arca, Rosa Diletta Rossi e Alessandro Fella. Tutti gli ospiti assegneranno delle maglie.

LA CLASSE DI AMICI 23

Sono 20 (per il momento) i banchi disponibili in questa nuova edizione. La classe è stata già completata nella prima puntata. Ecco i talenti scelti:

CANTANTI

Mida

Holden

Holy Francisco

Matthew

Sarah

Lil Jolie

Mew

Spacehippiez

Ezio

Petit

Stella

BALLERINI

Chiara Porchianello

Mariasol

Elia

Sofia

Dustin

Gaia

Kumo

Nicholas

Simone Galluzzo