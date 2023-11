Morgan attacca Calcutta sui social: polemiche per le parole del giudice di X Factor

Morgan contro Calcutta: l’ex Bluvertigo ha attaccato il collega sui social e il suo commento è diventato virale. Ecco perché tra i due artisti non scorrerebbe buon sangue

Morgan fa ancora parlare di sé e questa volta non per le sue performance da giudice a X Factor. Il cantautore, questa volta, ha attaccato Calcutta in un commento diventato virale sui social.

Come racconta la Dire (www.dire.it), a scatenare la critica l’esibizione dell’interprete di Latina a Rai Radio 2, realizzata qualche giorno fa sui tetti di via Asiago a Roma per “Radio2 live, secret show”. Un mini concerto segreto che non è andato giù a Morgan. Come sempre senza filtri, l’ex Bluvertigo ha scritto: “Ma una doccia ogni tanto?”.

LA RELAZIONE DI MORGAN CON ANGELICA, ATTUALE FIDANZATA DI CALCUTTA

Il commento ha scatenato le risposte più disparate, tutte accomunate, però, dallo stesso giudizio: “Morgan rosicone”. Il motivo? Gli utenti non hanno dubbi sulle ragioni dietro l’attacco.

Morgan non accetterebbe la relazione di Calcutta con la sua ex, la cantante Angelica. I due si sono lasciati nel 2021 e la storia sarebbe finita con tanto di denuncia per stalking sporta contro Morgan, contrario alla decisione della compagna di separarsi.

Il 3 agosto 2021, Morgan ha anche scritto un post sul tema, negando di essere stato autore di minacce e insulti. Il 50enne ha parlato di terze persone che hanno scritto fingendosi lui.

LA PRESUNTA LITE TRA CALCUTTA E DE LEO

L’anno dopo, il gossip si è poi concentrato sulla presunta lite tra Calcutta e De Leo. Al Mi Ami di Milano, l’artista di “Paracetamolo” si sarebbe scagliato contro il collega per alcuni commenti che avrebbero tirato in ballo la relazione tra Morgan e Angelica.

Ora tutto tace. Né Morgan né Calcutta hanno risposto agli articoli che stanno uscendo in questi giorni. Né esiste una conferma su queste teorie portate alla luce dai fan.