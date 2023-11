Gossip: Dove Cameron è la nuova fidanzata di Damiano David

Chi è Dove Cameron, la nuova fiamma di Damiano David: il frontman dei Måneskin è stato nuovamente avvistato con l’attrice, ex volto di Disney Channel

Damiano David è stato avvistato ancora con Dove Cameron. I due catalizzano l’attenzione del gossip da metà ottobre e recentemente sono stati pizzicati a scambiarsi un bacio appassionato. Ora spuntano nuovi scatti che li ritraggono insieme in Brasile.

L’attrice, cantante ed ex stellina di Disney Channel ha presenziato al concerto dei Måneskin a San Paolo (solo una delle tre tappe nel Paese sudamericano) e ha, poi, lasciato la location insieme al cantante italiano.

CHI È DOVE CAMERON?

Classe 1996, Dove è nata il 15 gennaio a è nata e cresciuta a Bainbridge Island, nello stato di Washington, con il nome di Chloe Celeste Hosterman. Dopo la morte del padre, nel 2011, ha adottato il vezzeggiativo con il quale veniva chiamata da lui, Dove, come nome legale. In arte, poi, è diventato Dove Olivia Cameron.

A 12 anni ha iniziato a recitare, ma la svolta arriva grazie a Disney Channel che la scopre nel 2012 affidandole un ruolo in Liv & Maddie. È stata Kayla Morgan nel film Disney per la televisione Cloud 9 e Mal in Descendants, la saga di film (sempre per la tv) diretti da Kenny Ortega. In questi progetti ha partecipato anche alla colonna sonora. Da cantante ha vari singoli in carriera, nel 2022 la sua “Boyfriend” è diventata un successo su TikTok e il primo dicembre pubblicherà l’album di debutto dal titolo “Alchemical: Volume 1”.

Per il capitolo gossip, Dove è stata legata agli attori Ryan McCartan e Thomas Doherty. Il primo suo collega in Liv & Maddie, il secondo in Descendants.