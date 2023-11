Chiara Ferragni si è fatta costruire una sala cinema in casa

Chiara Ferragni pubblica su Instagram le immagini della sala cinema nella nuova casa di Citylife a Milano: i commenti dei fan, tra moralisti e rosiconi

Velluto di un rosso acceso, posti sia seduti che sdraiati e sala imbottita e insonorizzata di tutto punto: Chiara Ferragni, dopo aver anticipato nei giorni scorsi la presenza di una sala cinema nella sua nuova lussuosissima casa (da sei milioni di euro) che è quasi pronta nel quartiere Citylife di Milano, oggi ha pubblicato le prime foto sul suo profilo Instagram. Le postazioni per accomodarsi a vedere i film sembrano a occhio una decina.

FERRAGNI ENTUSIASTA: “UNA DELLE MIE STANZE PREFERITE”

“La sala cinema è quasi pronta ed è una delle mie stanze preferite della nuova casa”, scrive Chiara Ferragni, postando le foto dei bambini sdraiati sui cuscini e un video della piccola Vittoria che saltella e si arrampica su è giùper i cuscini. Sullo sfondo, si vede il posto già pronto per accogliere lo schermo gigante, con i fili a penzoloni dove poi verrà collegata la televisione.

Il post di Chiara Ferragni è commentatissimo. Il leitmotive è decisamente “beati voi“. Ma c’è anche altro. Molti utenti (come avviene sempre) le rinfacciano l’esibizione della sua ricchezza, mentre molti altri la difendono e puntano il dito contro l’invidia altrui: “Leggo commenti senza senso… vedi te se una che si compra una cosa bella, deve vergognarsi o nascondersi … invece di mostrarla con orgoglio e felicità!!!”, scrive una fan. E un’altra dice: “Verrò criticata ma se un giorno mai in casa mia ci sarà una stanza cinema vorrà dire che ce l’ho davvero fatta nella mia vita”. O ancora: “E poi dicono che i soldi non fanno la felicità.. beati voi fate bene”.

Immancabile il commento di chi ricorda i fatti di attualità accusando l’influencer di mancanza di sensibilità: “Ma tu non vedi quello che succede in Israele, in Palestina i bimbi morti, l’Ucraina, le guerre ecc tu dove vivi? In un mondo a parte ? Il tuo problema qual è il colore della tua sala cinema ?”.

Infine, c’è chi fa ironia: “Per me ci fate il terzo figlio li dentro“, dice qualcuno. Un altro invece non ha dubbi: “Pennichella assicurata”.

LA NUOVA CASA A CITYLIFE

La nuova casa dei Ferragnez, che doveva essere pronta per quest’autunno ma è in via di ultimazione, si trova in una delle zone più esclusive di Milano, in zona piazzale Giulio Cesare: il complesso di cui fa parte (dotato di piscina e palestra) è il Libeskind II, in onore dell’archistar progettista. La casa di Chiara Ferragni e Fedez, che sarà a due piani, dovrebbe essere un attico all’ultimo piano. L’influencer, nei mesi scorsi, ha già mostrato molte fotografie della casa (facendo partecipare i suoi fan anche dei lavori in corso): si è vista ad esempio una particolarissima scala a chiocciola, ma anche un camino. La vista sulal città di Milano è mozzafiato e ciascuno dei due bambini, Leone di 5 anni e Vittoria di due e mezzo, avrà il suo bagno privato.