Maltempo in Toscana: a Campi Bisenzio rialimentate tutte le utenze Enel

Maltempo in Toscana: i tecnici ENEL hanno rialimentato tutte le cabine di Campi Bisenzio che portano energia elettrica nelle abitazioni

Con l’installazione dell’ultimo gruppo elettrogeno da 1.000 kVA, sono state rialimentate tutte le cabine di Campi Bisenzio che trasformano l’energia da media a bassa tensione e portano elettricità nelle abitazioni. All’attivazione del gruppo un grande applauso spontaneo della popolazione ha commosso anche i tecnici di E-Distribuzione, la società del Gruppo Enel che gestisce la rete elettrica di media e bassa tensione e che da giorni sta operando per ripristinare l’approvvigionamento elettrico alla cittadinanza.

Anche nel resto della Toscana la situazione del servizio elettrico è in costante miglioramento: ulteriori power station – gruppi elettrogeni di grandi dimensioni – saranno attivati entro stasera a Prato, man mano gli impianti saranno liberati dall’acqua, e in altri luoghi della regione colpiti dal maltempo. Al momento sono in esecuzione 57 piani di lavoro per le riparazioni delle porzioni di sistema elettrico danneggiate e per la posa di generatori. Attualmente sono già attivi 87 gruppi elettrogeni e altri sono in movimentazione ed installazione.

Il contingente dell’azienda di 550 persone, già operativo da giorni, continua a rafforzarsi con mezzi e risorse in arrivo anche da altre regioni, a conferma dell’impegno vigoroso garantito dall’Azienda in questi giorni. E-Distribuzione, la società del gruppo Enel che gestisce le reti elettriche di media e bassa tensione, continua senza sosta il lavoro fino al completo ripristino del servizio elettrico.

Tutte le operazioni sono realizzate in costante coordinamento con le Istituzioni locali, le Prefetture e la Protezione Civile regionale. E-Distribuzione ricorda che è possibile avere informazioni in tempo reale sui guasti e monitorare autonomamente lo stato di alimentazione della rete elettrica, attraverso la “mappa delle disalimentazioni” disponibile sul sito web dell’azienda. Per segnalare un guasto è attivo tutti i giorni h24 il numero verde 803 500 indicando il codice POD (nel formato IT001E…) della propria utenza riportato nella bolletta elettrica. Inoltre, è possibile utilizzare il chatbot Eddie presente sul sito internet e-distribuzione.it e la App E- Distribuzione.