Stop a treni e frane in autostrada: in Toscana è stato di emergenza

Toscana flagellata dal maltempo. il governatore Giani dichiara lo stato di emergenza. Interrotte le linee ferroviarie, chiuse a tratti le autostrade

Il maltempo picchia duro in Toscana. Al momento si contano tre morti e l’ospedale di Prato allagato. “Ho dichiarato lo stato di emergenza regionale e sono già in contatto con il Governo per quello nazionale. La situazione è davvero molto grave“, ha reso noto nella notte il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani.

Risultano rotture sul Bisenzio a Santa Maria a Campi, sul Marina a Villa Montalvo, sul Fosso Reale, sull’Agna a Montale, sulla Stella a Casini di Quarrata, sul Bardena e sul torrente Iolo. Livelli in calo su Ombrone Pistoiese e Bisenzio ma “la situazione è ancora molta critica”, spiega Giani.

IN 40MILA SENZA LUCE, STOP A TRENI E CHIUSURE IN AUTOSTRADA

Aggiornamento ore 10.20: “Già passata la piena dell’Arno a Firenze senza criticità, prevista nelle prossime ore a Pisa all’interno delle soglie di riferimento”. È quanto comunica il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, in un aggiornamento social pubblicato alle 10.20 sulla grave emergenza maltempo di queste ore

Aggiornamento ore 09.20: “Il maltempo sferza la nostra regione già colpita dalla pioggia. Mareggiata sulla costa a Viareggio, a Bocca d’Arno raffiche a 112 chilometri orari, 93 chilometri orari a San Vincenzo, 81 chilometri orari a Forte dei Marmi. Forti raffiche anche a Pistoia e Prato”. A dirlo è il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani.

Aggiornamento ore 08.35: “Riaperta l’A11 a una corsia in direzione mare, due corsie in direzione Firenze con inibizione al transito di mezzi sopra i 35 quintali”. Lo comunica il presidente della Regione, Eugenio Giani. “Sulla A1- aggiunge il governatore- è garantita la circolazione anche se il traffico è rallentato”.

Aggiornamento ore 07.30: Le piogge di ieri che hanno provato allagamenti ed esondazioni in Toscana, specialmente nel pratese, avevano imposto anche nelle prime ore del mattino la chiusura dell’A11. In base a quanto riferito dal presidente della Regione, Eugenio Giani, era interdetta la circolazione fra Firenze Ovest e Pistoia, ma anche al bivio fra Pistoia e il bivio A11/A11. Sono chiusi inoltre gli allacciamenti con l’A1 in direzione Pisa, sia per chi proviene da Roma che da Bologna a causa di uno smottamento.

Risulta al momento interrotta la linea ferroviaria fra Prato e Pistoia, pertanto i treni da Firenze arrivano soltanto fino a Prato. Il presidente della Regione Giani ha riunito nella notte l’unità di crisi sul maltempo: “Sono stato al fianco delle comunità colpite”, precisa il governatore. Sono stati compiuti oltre mille interventi a Campi Bisenzio, Cerreto Guidi, Carmignano, Prato, Montemurlo, Quarrata, nelle province di Pisa e Livorno.

“Enel sta intervenendo sulle circa 40mila utenze ancora senza corrente– aggiunge- anche con gruppi elettrogeni. Risolti i problemi di accesso all’ospedale di Pontedera, in via di risoluzione all’ospedale di Borgo San Lorenzo e al pronto soccorso di Prato“. Purtroppo, constatata il presidente della Regione, “il maltempo non dà tregua, con raffiche di vento fino a 100-120 chilometri orari sull’Appennino, 80-100 chilometri orari sulla costa. Alla boa di Gorgona il mare a 3,5 metri” di altezza.

FONTE: Agenzia di stampa Dire (www.dire.it).