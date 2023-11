Maltempo in Toscana con nubifragi da Livorno a Prato: fiumi esondati, vittime e dispersi

Ondata di maltempo in Toscana colpisce le province di Livorno, Pisa, Pistoia, Prato e Firenze. Fiumi e torrenti esondati, morti e in corso la ricerca di 2 dispersi a Lamporecchio

Tre morti, due a Montemurlo (Prato), l’altro a Rosignano (Livorno). Un fronte temporalesco letteralmente piantato per ore fra Livorno e il Mugello travolge il bacino del Bisenzio e mette in ginocchio la provincia di Prato e non solo.

Potenziato il dispositivo di soccorso, in azione sommozzatori e soccorritori fluviali giunti da fuori regione. In corso la ricerca di 2 dispersi a Lamporecchio (PT).

In nottata il governatore della Toscana, Eugenio Giani, informa di avere inviato dei gommoni per raggiungere Seano, Quarrata e Campi Bisenzio in modo da aiutare le popolazioni nelle zone più colpite dall’alluvione. E di aver sollecitato la protezione civile nazionale a fornire degli elicotteri per consentire il trasporto in sicurezza di pazienti in codice rosso.

È nel tardo pomeriggio di ieri che l’allerta arancione diramata dalla protezione civile regionale assume i connotati dell’emergenza e dell’incubo per migliaia di famiglie. L’ondata di maltempo sulla Toscana, spiega la Dire (www.dire.it), scarica 159 millimetri di pioggia a Pontedera (Pisa), 110 millimetri a Collesalvetti (Livorno), 100 nel Mugello, 80 a Quarrata (Pistoia), 80 in provincia di Prato con smottamenti, alberi caduti e allagamenti diffusi di sottopassaggi e arterie stradali. Ma a farne le spese è soprattutto il territorio pratese. Sono le 19 circa quando il sindaco di Carmignano, Edoardo Prestanti, comunica sui social che nella frazione di Seano la situazione è diventata estremamente critica a causa un’ondata di piena del torrente Furba. La raccomandazione ai cittadini è di salire ai piani alti, indicazione che si rivela appropriata visto che di lì a poco il torrente invade le strade del paese e trascina via le auto.

TEMPORALI FANNO STRARIPARE TORRENTI PRATO E FIUME BISENZIO A CAMPI

Le precipitazioni, però, continuano a imperversare e in serata a subire i colpi peggiori sono le frazioni a nord della città di Prato, in particolare Figline, Galceti e Galcetello. I torrenti Vella e Bardena non reggono e inducono un preoccupatissimo sindaco, Matteo Biffoni, a rivolgersi in videomessaggio direttamente ai pratesi per invitarli a raggiungere i piani alti delle abitazioni e, se possibile, a non raggiungere in nottata le frazioni a rischio. Ma la situazione è critica per l’intero bacino del Bisenzio, il fiume straripa in serata a Campi costringendo l’amministrazione comunale a emettere un’ordinanza con cui viene imposta la chiusura di tutte le attività commerciali e non. Altrettanto diffuse in serata le ordinanze sindacali in tutto il territorio pratese e contermine con cui viene disposta la chiusura di scuole, parchi e giardini per tutta la giornata di oggi.

MIGLIAIA DI FAMIGLIE SENZA CORRENTE, STRADE NON AGIBILI RALLENTANO RIPRISTINO

Da parte sua, il presidente della Regione Giani dopo aver riunito nel pomeriggio l’unità di crisi della protezione civile parla di quadro di “criticità rilevante” e rivolge un pressante appello ai cittadini affinché non si mettano in viaggio, se non per necessità. Soltanto dopo le 22, in linea con le previsioni del consorzio Lamma, il fronte bloccato inizia a scivolare verso sud-est, lasciando però un carico di disagi e danni assolutamente pesante. Migliaia di famiglie risultano al momento senza elettricità. I tecnici Enel sono stati prontamente contattati, precisa Giani, “ma non possono rischiare di circolare su strade al momento pericolose e non agibili“. Il governatore riferisce inoltre di aver dichiarato lo stato d’emergenza regionale e di essere in contatto col governo per analogo riconoscimento di carattere nazionale. Mentre il sindaco di Carmignano Prestanti si attrezza per gestire l’emergenza delle prossime ore, annunciando di aver richiesto l’ausilio di mezzi anfibi e che l’amministrazione sta attrezzando uno spazio, una palestra, per consentire agli sfollati di trascorrere la notte.

LA SITUAZIONE OGGI

Interventi per locali smottamenti in diverse località delle province di Massa-Carrara, Lucca e Pistoia. Allagamenti localizzati in provincia di Pistoia, Castelnuovo Garfagnana (LU), e tra la piana pisana e quella fiorentina.

Forti piogge e raffiche di vento, all’Argentario superati i 100km/h, a Viareggio 83km/h.

Interventi del sistema regionale in corso per cadute di rami e smottamenti localizzati in diverse località di Massa Carrara e Lucca, allagamenti nella zona di Forte dei Marmi e Castelnuovo Garfagnana.

CIRCOLAZIONE DEI TRENI A RISCHIO

Trenitalia informa che a causa dell’ondata di maltempo che sta interessando il territorio, la circolazione potrebbe subire variazioni e i treni regionali possono subire cancellazioni, ritardi o interruzioni di percorso prolungate.

Si consiglia, pertanto, di evitare o limitare gli spostamenti in treno a quelli strettamente necessari. Tutti gli aggiornamenti sono disponibili nelle stazioni e nella sezione Infomobilità di Trenitalia.

IL CORDOGLIO DEI PARLAMENTARI TOSCANI DI FDI

“Siamo profondamente addolorati e sconvolti dalla notizia della morte di due persone a Montemurlo, in provincia di Prato, e di un’ulteriore vittima a Rosignano, nel livornese, strappate via dal maltempo che ha falcidiato alcune zone della nostra regione. Il nostro pensiero, e la più sentita vicinanza e cordoglio, sono per le loro famiglie”. Lo scrivono, in una nota, i parlamentari toscani di Fratelli d’Italia.