Gossip: Belen su Instagram parla del nuovo fidanzato, Elio

Gossip, su Instagram la showgirl Belen parla ai fan del nuovo fidanzato, Elio: “Lo conosco da 12 anni, stiamo insieme da 5 mesi”

Una nuova vita, un nuovo amore: quello con Elio. Belen è nuovamente felice e non lo nega a chi, sui social, l’accusa di essere troppo frettolosa in ambito sentimentale. È così che la showgirl risponde senza peli sulla lingua a un commento provocatorio pubblicato da una followers sotto un posto di Instagram. “È proprio un bel ragazzo- scrive l’utente- come ci si innamora così velocemente di una persona? Amore è una parola davvero importante, almeno per me lo è“.

“Conosco Elio da tanto tempo, 12 anni– spiega la Rodriguez- ma mai avuto niente, lo vedevo come amico e già gli volevo bene perché è un ragazzo per bene per bene. Quando c’è una bella amicizia, dal voler bene all’amore si fa in fretta. Stiamo insieme da cinque mesi”.

Risposta che ha provocato altre centinaia di reazioni. Una su tutte quella che indaga sulla fine del ritorno di fiamma con Stefano De Martino. Nella prima parte di quest’anno i due si erano riavvicinati e le cose sembravano andare a gonfie vele. Evidentemente non era così.