Viaggi sul Nilo: disponibili le prenotazioni per la Viking Sobek

Viking ha annunciato che i viaggi sulla sua nuovissima nave sul Nilo, la Viking Sobek, sono ora disponibili per la prenotazione. La Viking Sobek, che debutterà nel 2025, si unirà alla crescente flotta dell’azienda come sesta nave a navigare il popolare itinerario di 12 giorni “Faraoni e Piramidi”.

Con la stagione egiziana di Viking del 2024 quasi sold out e quella del 2025 che sta vendendo bene, la forte domanda ha portato all’apertura anticipata della stagione inaugurale della Viking Sobek e delle date di partenza del 2026 per l’intera flotta del Nilo.

“Siamo molto soddisfatti del continuo interesse per l’Egitto e siamo orgogliosi di essere l’unica compagnia occidentale a costruire, possedere e gestire navi sul Nilo”,

ha dichiarato Torstein Hagen, Presidente di Viking.

“Con l’aggiunta della Viking Sobek, offriremo la flotta più grande e le navi più eleganti sul Nilo, di gran lunga. Non vediamo l’ora di presentare a un numero ancora maggiore di viaggiatori curiosi la ricca storia, cultura e antichità dell’Egitto nei prossimi anni.”

L’annuncio segue diversi recenti riconoscimenti, in quanto Viking è stata votata al vertice delle sue categorie per oceani, fiumi e spedizioni dai lettori dei “World’s Best Awards” 2023 di Travel + Leisure. Viking è anche classificata al vertice delle sue categorie per oceani, fiumi e spedizioni dai lettori di Condé Nast Traveler.