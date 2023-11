Come ripristinare impostazioni iPhone, i metodi migliori e più semplici

In questa guida ti insegneremo tutti i metodi migliori e più semplici per ripristinare impostazioni iPhone. Non preoccuparti, non si tratta di effettuare mille passaggi e non serve nemmeno una conoscenza tecnica. Seguendo la nostra guida scoprirai che il ripristino impostazioni iPhone è in realtà molto più semplice di quanto tu possa credere. A questo punto via e ripristina impostazioni iPhone con i nostri metodi, iniziamo!

Indice:

Parte 1: Ripristinare impostazioni iPhone, perché farlo

Parte 2: Ripristina impostazioni iPhone con PassFab iPhone Unlock

Parte 3: Ripristino impostazioni iPhone, altri metodi

Parte 4: Ripristino impostazioni iPhone tramite iTunes

Conclusioni

Ripristinare le impostazioni dell’iPhone può essere molto utile se hai deciso di regalare o vendere il tuo dispositivo. Potresti anche aver deciso di ripristinare impostazioni iPhone perché magari hai notato un qualche malfunzionamento e vuoi tentare questa strada per risolvere i problemi.

In questo caso è bene che i tuoi dati personali come le tue foto, i tuoi video, le tue applicazioni e quant’altro sia memorizzato sul tuo iPhone vengano eliminati.

Si tratta di dati personali, a volte sensibili, che è bene non finiscano in mano a nessuno, sia che si tratti di un nuovo acquirente che di un amico o anche solo se vuoi farlo adoperare da tuo figlio.

Ricordati che in questo caso è anche necessario dissociare il tuo ID Apple, dato che è utilizzato per molte funzionalità, tra le quali gli accessi, la gestione dei dispositivi, la sicurezza, i pagamenti e molto altro.

In più tieni presente che prima di effettuare un ripristino impostazioni iPhone è magari consigliato eseguire un bel Backup, in modo da avere una copia di tutto ciò che può essere importante per te e recuperarlo in qualsiasi momento.

Ora che abbiamo stabilito il perché ripristinare impostazioni iPhone, vediamo come farlo!

Parte 2: Ripristina impostazioni iPhone con PassFab iPhone Unlock

Eccoci dunque al cuore di questa guida. Il miglior metodo per effettuare il ripristino impostazioni iPhone è quello di affidarsi a un software stabile e potente come PassFab iPhone Unlock .

Si tratta di un programma che ti permetterà di risolvere diversi problemi oltre che a effettuare un ripristino impostazioni iPhone senza nessun problema e in modo semplice. Ecco quindi i passaggi che dovrai seguire utilizzando PassFab iPhone Unlock per ripristinare le impostazioni del tuo iPhone:

S carica e installa PassFab iPhone Unlock sul tuo PC. Una volta terminato avvia il programma. Ti troverai di fronte a quattro caratteristiche importanti del programma. Clicca su “inizia a sbloccare” quindi procedi al passaggio successivo.

Collega adesso il tuo iPhone al computer dove è in esecuzione PassFab iPhone Unlock tramite cavetto USB, clicca quindi sul pulsante “Inizia”

Nota: Se non riesci a connettere il tuo iPhone al computer, segui le guide sul programma per metterlo in modalità di ripristino o in modalità DFU.

Adesso dovrai scaricare e salvare il pacchetto firmware. Scegli il percorso del salvataggio e clicca poi sul pulsante “Download” per iniziare a scaricare il pacchetto. Attendi qualche minuto, il tempo necessario dipenderà dalla velocità della tua connessione di rete.

Tieni presente che:

Devi avere almeno 7GB di spazio libero sull’Hard disk del tuo PC

Puoi scaricare il Firmware tramite il pulsante “Clicca qui” sul Browser Web

Se vuoi spostare il Firmware su un’altra interfaccia clicca su “Import local Firmware”

Attendi il completamento del Download del software, quindi clicca su “Inizia a rimuovere”. Questo cancellerà tutti i dati presenti sul tuo dispositivo, riportandolo alle impostazioni di fabbrica.

Una volta terminato, troverai una schermata che ti conferma il successo del ripristino impostazioni iPhone.

Parte 3: Ripristino impostazioni iPhone, altri metodi

Puoi ripristinare le impostazioni iPhone anche con altri metodi. Devi sapere che iOS permette di farlo direttamente dal tuo dispositivo.

Vai su Impostazioni, quindi su Generali e infine su Ripristina troverai tutte le informazioni e le voci che ti permetteranno un determinato tipo di ripristino.

Avrai la possibilità di:

Ripristinare le impostazioni. In questo caso iOS torna direttamente alle impostazioni di fabbrica

Cancellare contenuto e impostazioni. A differenza del primo verranno reimpostate le impostazioni di fabbrica e cancellati tutti i dati sul dispositivo.

Ripristino impostazioni di rete . Questa opzione consente di cancellare tutti i dati inerenti alle varie reti memorizzate, come tutti i Wi-Fi con le loro rispettive password.

. Questa opzione consente di cancellare tutti i dati inerenti alle varie reti memorizzate, come tutti i Wi-Fi con le loro rispettive password. Ripristino dizionario tastiera. Se vengono memorizzati errori di battitura, puoi effettuare il ripristino e iniziare a digitare nuovamente da zero.

Ripristino Layout Home. Quest’opzione riporterà la schermata Home alle sue impostazioni originarie

Reimposta posizione e privacy. Grazie a questa opzione potrete riconfigurare le opzioni sulla privacy e la posizione da zero.

Parte 4: Ripristino impostazioni iPhone tramite iTunes

Un altro metodo per ripristinare impostazioni del tuo iPhone è quello di utilizzare iTunes. Ovviamente il fine ultimo è quello di cancellare tutti i dati, quindi se c’è qualcosa che potrebbe esserti utile, ricordati di fare un backup. In questo caso lo stesso iTunes lo esegue prima di iniziare il ripristino.

Ecco quindi cosa devi fare per effettuare un ripristino impostazioni iPhone con iTunes:

Collega l’iPhone al tuo computer tramite cavetto USB, USB-C o connessione Wi-Fi.

Nell’applicazione iTunes clicca su dispositivo, come raffigurato in figura

Clicca quindi su riepilogo

Infine clicca su ripristina e segui tutte le istruzioni che ti verranno mostrate sullo schermo.

Conclusioni

Se quindi vuoi vendere, regalare o provare a risolvere qualche problema tecnico sul tuo smartphone, adesso sai come ripristinare impostazioni iPhone in vari modi. Come hai potuto vedere non c’è bisogno di conoscenze tecniche particolari né di aiuto esterno.

Il metodo che ti consigliamo è quello di PassFab iPhon Unlock. Si tratta di un software stabile, semplicissimo da utilizzare che è in grado di effettuare un ripristino impostazioni iPhone e risolvere anche molti altri problemi che potresti avere sui tuoi dispositivi Apple.