Codice iPhone dimenticato, come sbloccare il telefono

Può succedere di prendere il tuo vecchio iPhone, magari per controllare foto e video. Oppure, preso da tanti pensieri ti trovi con il tuo smartphone in mano e all’improvviso ti rendi conto di non ricordare il codice iPhone. Non preoccuparti, in questa guida risponderemo alla tua domanda su come sbloccare iPhone se non ricordo il codice, fornendoti varie soluzioni.

Esamineremo varie strade per aiutarti con il codice iPhone dimenticato, tenendo sempre conto della sicurezza e fornendoti solo le migliori procedure in modo da riuscire ad effettuare l’accesso ai tuoi dati in modo efficace, cercando di ridurre al minimo il rischio di perderli. Ma iniziamo!

Parte 1: Non ricordo codice iPhone, cosa devo fare?

Innanzitutto non ti preoccupare. Lo scopo di questa guida è proprio quello di aiutarti nel caso tu ti stia chiedendo come sbloccare iPhone se non si ricorda il codice. Quello che ti consigliamo è di non iniziare a inserire dati casuali, pensando magari di ricordartelo, potresti peggiorare la situazione.

Quindi prendi il tuo smartphone e segui con attenzione tutti i consigli che stiamo per darti. Iniziamo a vedere come sbloccare iPhone se non si ricorda il codice di blocco. Quando ci riferiamo a questo codice parliamo di quella combinazione di circa 4 o 6 cifre che serve per sbloccare la tua schermata Home. Questo serve per impedire l’accesso a chiunque non conosca questa combinazione e tenere al sicuro i tuoi dati e i tuoi contenuti.

Potresti anche aver impostato un codice alfanumerico, questo è possibile farlo tramite le impostazioni del tuo dispositivo, rendendolo così più sicuro. Come inizio, pensa quindi se hai utilizzato una sequenza a te particolarmente cara. Nel caso contrario eccoti i metodi per scoprire come sbloccare iPhone se non ricordo il codice.

Parte 2: Codice iPhone dimenticato, come risolvere con PassFab iPhone Unlock

Il primo metodo che vogliamo proporti per risolvere il problema del codice iPhone dimenticato, è quello di usufruire di un programma di terze parti, PassFab iPhone Unlock. Il suo utilizzo è molto semplice e non richiede nessun tipo di conoscenza avanzata.

Eccoti i passaggi per sapere come sbloccare iPhone se non si ricorda il codice utilizzando PassFab iPhone Unlock:

Scarica il programma e installalo sul tuo computer. Lancia quindi il programma e ti ritroverai nella schermata che puoi vedere dall’immagine sottostante.

Fai click su inizia a sbloccare. Collega quindi il tuo iPhone tramite cavetto USB al computer dove stai eseguendo il programma. Una volta pronto fai click sul pulsante “avanti”.

Scarica il pacchetto firmware e salvalo. Una volta scelto il percorso di salvataggio del file, premi “Download” per scaricare il firmware necessario al completamento dell’operazione. Dovrai attendere qualche minuto, dipende dalla velocità di connessione della tua rete.

Attendi il completamento dell’operazione, potrai seguire i progressi tramite la barra come illustrato in foto.

Presta attenzione a questi requisiti:

Il tuo PC deve avere almeno 7GB di spazio libero

Se non riesci a scaricare il firmware clicca nel browser sul pulsante “Clicca qui”

E vuoi accedere a un’altra interfaccia e importarla clicca su “Import loca firmware”

Rimuovi il codice di blocco dalla schermata. Una volta terminato il download fai click su “Avvia rimozione”. Una volta terminato puoi aprire il tuo dispositivo e impostare un nuovo codice di blocco, Touch ID o Face ID.

Parte 3: Non ricordo codice iPhone, alcune opzioni per recuperare l’accesso

Vediamo altri due modi per sapere come sbloccare iPhone se non ricordo il codice. Puoi tentare di attivare la modalità di recupero e inizializzare il tuo smartphone. Tieni a mente che puoi perdere alcuni dati utilizzando questo processo.

Ecco i passaggi da effettuare:

Scollega il tuo iPhone dal PC e spegnilo (negli ultimi modelli premi il tasto laterale e volume giù

Collegatelo adesso al pc tenendo premuto il tasto laterale per i modelli iPhone dall’ 8 in poi, volume giù per il 7, tasto home per il 6

Tieni premuto nel display del telefono non appare il simbolo di un pc con un cavo. A questo punto visualizzerai l’iPhone sul PC

Se stai utilizzando un dispositivo con macOS Catalina o le sue successive devi aprire il Finder e cercare nome del dispositivo connesso

Se invece utilizzi un dispositivo con macOS Mojave oppure Windows, apri iTunes e fai click sull’icona del dispositivo connesso

Sul display del Mac apparirà un messaggio che reciterà” Si è verificato un problema con iPhone, aggiornare o ripristinare il dispositivo

Fai click su ripristina

Puoi anche tenare di utilizzare Face ID

Per poterlo fare esegui questi passaggi:

Vai su “impostazioni”

Tocca “Face ID e codice” oppure “Touch ID e codice”

Premi quindi “Modifica codice”

Scegli la tua nuova combinazione

Ricordati che dopo il riavvio, due giorni di inattività o 6 gironi e mezzo senza aver utilizzato il codice, dovrai usarlo necessariamente per effettuare lo sblocco.

Parte 4: Non ricordo codice sblocco iPhone, risolvere utilizzando “Trova il mio iPhone”

Uno dei metodi che puoi provare con codice iPhone dimenticato, è quello di utilizzare Find my (trova il mio iPhone) conosciuta anche come “Dov’è”.

Ricordati che potrai utilizzare “Trova il mio iPhone “solo se questa opzione è abilitata sullo smartphone che intendi inizializzare e se è collegato a Internet tramite Wi-Fi o rete dati del gestore.

Inizia quindi a seguire questi passaggi:

Apri l’applicazione Dov’è sul dispositivo che hai deciso di utilizzare oppure vai sull’iCloud ed esegui l’accesso con il tuo ID Apple, clicca poi su trova il mio iPhone. Se necessario attiva la geo-localizzazione, quindi individua dalla mappa il telefono che vuoi sbloccare. Fai click su di esso e sull’icona “i”. Seleziona quindi inizializza questo dispositivo/iPhone

Ti comparirà un messaggio in cui ti verrà ricordato che tutti i dati saranno eliminati e non sarai più in grado di localizzarlo

Premi su inizializza, inserisci l’ID Apple e la password. Scegli se inserire un numero di telefono o meno, clicca poi su Avanti. Fai lo stesso con il messaggio che troverai visualizzato sull’iphone dopo l’inizializzazione.

Premi Fine per iniziare il processo

Conclusioni

Ti abbiamo fornito le migliori soluzioni al tuo quesito “non ricordo codice iPhone”. Quindi se il codice iPhone dimenticato non salta fuori, utilizza uno dei metodi che ti abbiamo consigliato.

Il migliore in assoluto è quello di PassFab iPhone Unlock che puoi scaricare qui. Questo software non solo ti permetterà di sapere come sbloccare iPhone se non si ricorda il codice, ma ha al suo interno anche molte altre opzioni che possono essere utili in futuro.