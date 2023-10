Varignana 1705: trionfa l’Alfa Romeo 6C 2500 S Berlinetta Touring

È stato un eccellente debutto quello del Concorso d’Eleganza Varignana 1705 , che dopo un fine settimana con momenti unici e automobili spettacolari, ha incoronato la Alfa Romeo 6C 2500 S Berlinetta Touring del 1939 di Corrado ed Elena Lopresto come Best of Show tra ben 23 veicoli dalla storia e dal design straordinario.

Una premiazione che assume un doppio valore storico, dato che si tratta del 300° premio conquistato, tra cui spiccano ben 62 trofei Best of Show ottenuti da Corrado Lopresto, oggi tra i più rinomati collezionisti a livello mondiale, e del primo titolo in assoluto per la manifestazione nata nel cuore della Motor Valley italiana.

La qualità delle auto in gara ha richiesto una Giuria di personalità di spicco del panorama automobilistico: il Presidente di Giuria Stefano Pasini, autore di oltre 30 libri sull’automobile, l’Ing. Lorenzo Ramaciotti, da 20 anni Presidente della Giuria del Concorso d’eleganza di Villa d’Este e già responsabile del design Pininfarina oltre al Dott. Gianni Mercatali e alla Dott.ssa Alessandra Giorgetti, noti nelle Giurie del settore in tutto il mondo. A loro, raccolti in consiglio in una sala d’eccezione, il Treno Reale di Palazzo di Varignana, l’arduo compito di scegliere le vincitrici per ogni categoria.

Su tutte, l’Alfa Romeo 6C 2500 S Berlinetta Touring del 1939 ha primeggiato per il suo design e per la sua storia, oltre che per un restauro conservativo eseguito a regola d’arte, che permette oggi di ammirare un veicolo totalmente originale, conservato in condizioni uniche con una ricchissima documentazione dell’epoca che svela ex proprietari facoltosi come il Principe Caetani. L’Alfa Romeo per eccellenza, si potrebbe dire, tanto da essere sulla copertina del celebre libro di Angelo Tito Anselmi dedicato allo storico marchio.

La nomina della Best of Show è arrivata sabato sera durante l’esclusiva cena di gala avvenuta nelle sale di Palazzo Bentivoglio. Grande l’emozione per Corrado Lopresto: “La soddisfazione è tanta perché vincere fra tutte le categorie di un concorso d’eleganza non è facile, soprattutto quando le auto sono delle fuoriclasse, come in questo caso. Vincere come Best in show è il sogno di tutti. Sono felice di aver partecipato all’edizione “numero zero” di una manifestazione che spero diventi uno degli appuntamenti importanti della stagione dei concorsi d’eleganza internazionali”.