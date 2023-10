Tra caffè e design italiano: l’azienda Biepi celebra i 20 anni nel settore

Biepi festeggia i suoi 20 anni di attività con un rebranding contemporaneo e una missione: unire il piacere del gusto e del caffè al design e all’artigianato italiani

In Italia, la cultura del caffè è sempre più diffusa. Ogni giorno, si contano oltre 9,3 milioni di caffè bevuti e, secondo un recente report di YouGov, l’83% degli italiani beve almeno una tazzina di caffè al giorno.

Ma il caffè, oltre che essere una delle bevande in grado di generare un giro d’affari di oltre 20 miliardi, per il Paese rimane un elemento distintivo e unico nella diffusione del nostro lifestyle Made in Italy.

Infatti, proprio il 53% degli italiani afferma di bere caffè proprio come parte integrante delle proprie giornate, per concedersi una pausa rilassante dalle attività quotidiane.

Ed è proprio con l’obiettivo di diffondere questa filosofia, tra il piacere del gusto e del caffè che, Biepi, azienda bergamasca nata nel 2003 dal fondatore Nicola Prezzamà, continua la sua missione nel realizzare macchine professionali b2b per caffè e bevande solubili, con lo scopo di creare una vera e propria sinergia tra lifestyle, design e artigianato italiano.

“Passione, Gusto, Design” è il motto aziendale – e la sua essenza più vera – che continuerà a portare l’azienda a diffondersi sul panorama italiano (e non solo), creando macchine innovative per espresso e bevande calde, e invitando ogni cliente a vedere nella pausa caffè una vera e propria filosofia di vita.

Una lunga storia nel settore, quella di Biepi, caratterizzata da innovazione e passione con i numerosi brevetti ottenuti su sistemi innovativi in grado di migliorare il funzionamento di ogni soluzione e facilitando così anche il lavoro di attori terzi, come baristi, torrefattori e rivenditori.

Una storia di collaborazione, tutta italiana.

“Amiamo lavorare in stretta collaborazione con le aziende produttrici di caffè per adattare le nostre macchine alle specificità di ciascun cliente, con l’obiettivo di realizzare prodotti in grado di esaltare le qualità del caffè e delle bevande stesse” racconta il fondatore Nicola Prezzamà – “Le nostre macchine, infatti, vengono progettate e sviluppate all’interno della nostra azienda con materiali acquisiti localmente, garantendo prodotti finiti completamente Made in Italy.”.

E nella storia di Biepi, arriva ora un nuovo rebranding con l’agenzia di comunicazione APVD, per celebrare il passato guardando al futuro.

Con il nuovo logo, che rappresenta l’acronimo del marchio all’interno di una tazzina di caffè, l’azienda bergamasca vuole comunicare che la loro presenza sarà sempre più decisiva anche nel settore specifico del caffè e dell’espresso e non più solo dei prodotti solubili come era un tempo.

“Siamo nati come azienda dedicata alle macchine per caffè d’orzo e ginseng, che in pochi anni si sono diffuse nei bar e nelle caffetterie di tutta Italia. Ma non ci fermiamo qui e ora portiamo avanti il nostro sogno anche nel mondo dell’espresso – racconta Sara Prezzamà, responsabile marketing e futuro volto dell’azienda – Il nostro futuro? Uniremo il mondo del caffè a quello del design, connubio che, ad oggi, rappresenta la nostra passione italiana da oltre vent’anni”.